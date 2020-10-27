Хотите - верьте, хотите - проверьте - Минтруд пообещал рост прожиточного минимума пенсионера

Федеральный прожиточный минимум пенсионера за три года вырастет на 1578 рублей, опасения о неувеличении прожиточного минимума пенсионера при новой модели расчёта показателя безосновательны, сообщили РИА «Новости» в Минтруде.

Ретроспективные расчёты показывают, что среднедушевой медианный доход, от которого рассчитывается прожиточный минимум в новой модели, стабильно растёт. В частности, сообщают в министерстве, за период с 2013 по 2019 годы медианный доход вырос на 38,5%. Это показывает, что «опасения относительно возможного неувеличения прожиточного минимума пенсионера при новой модели расчёта безосновательны».

«Отметим, что в бюджете Пенсионного фонда заложен рост прожиточного минимума пенсионера на трёхлетний период. Так, в 2020 году прожиточный минимум пенсионера составит 9240 рублей, то в 2023 году – 10818 рублей. То есть, за 3 года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей», — говорится в сообщении.

Для субъектов федерации установлен пятилетний период для перехода на новую методику, добавили в министерстве.