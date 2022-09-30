Хозяин МКД, или Североморец Сергей Ахтямов – победитель конкурса «Лучший дом. Лучший двор».

Одним из победителей Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» в номинации «Лучшая практика проведения капитального ремонта» стал совет многоквартирного дома №9 по улице Сафонова в Североморске, который возглавляет Сергей Ахтямов. В Мурманской области он занял первое место.

13 сентября 2022 года в Общественной приёмной Североморского местного отделения партии «Единая Россия» Сергею Ахтямову был вручён диплом победителя конкурса и вывеска на дом, свидетельствующая о том, что он лучший по итогам конкурса «Лучший дом. Лучший двор».

В столице Северного флота создано немало советов многоквартирных домов, которые отстаивают интересы жильцов перед управляющими компаниями, решают вопросы содержания и ремонта общего имущества и качества предоставления коммунальных услуг, осуществляют контроль над выполнением работ по управлению многоквартирным домом, за качеством капитального ремонта.

Наиболее ярким примером качественной и эффективной работы совета многоквартирного дома (СМД) является работа СМД №9 по улице Бориса Сафонова, который возглавляет Сергей Эльгизович.

Сергей Эльгизович Ахтямов после окончания Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А.С. Попова проходил службу на Северном флоте. На ракетных подводных крейсерах стратегического назначения РПКСН выполнил 10 боевых служб. С должности старшего помощника командира РПКСН был вынужден перевестись в Североморск - состояние здоровья дочери на тот момент не позволило продолжать службу в отдаленном гарнизоне. После увольнения в запас продолжил работу в одной из частей штаба Северного флота.

Глубокие инженерные знания и командирские навыки, неравнодушное отношение к проблемам жителей столицы Северного флота подвигли Сергея Ахтямова к активной общественной работе. Он в течение ряда лет был членом Общественного совета при главе ЗАТО г. Североморск, а последние годы возглавляет этот общественный орган.

Жители дома №9 по улице Сафонова избрали Сергея Эльгизовича председателем совета дома, где он в полной мере проявил свои организаторские качества, стремление сделать жизнь своих соседей более комфортной, отстаивая их интересы на всех уровнях, в том числе, при проведении капитального ремонта не только в своём доме, но и в соседних - №№7 и 11. Именно он был инициатором создания в ЗАТО г. Североморск советов многоквартирных домов - наиболее эффективного, в рамках действующего законодательства, инструмента взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями (РСО).

В 2014 году Сергей Ахтямов был приглашён в состав объединенного Общественного Совета Мурманской области, созданного при Государственной жилищной инспекции, Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Министерстве строительства и Управления по тарифному регулированию. Появилась возможность и на областном уровне отстаивать интересы североморцев.

Постоянно изучая законодательство, связанное с вопросами жилищно-коммунального хозяйства, в 2014 году он обнаружил, что разработанная в Мурманской области программа капитального ремонта многоквартирных домов до 2043 года, составлена на «скорую руку» на основе данных управляющих компаний, собранных буквально за три дня без технического обследования многоквартирных домов жилищного фонда Мурманской области.

Сергей Ахтямов проинформировал губернатора Мурманской области о несоответствии программы капитального ремонта МКД современным реалиям, поверхностном подходе к её составлению и предложил отсрочить старт начала программы капитального ремонта МКД до завершения комплексного обследования технического состояния домов, попавших в первый краткосрочный план капитального ремонта. Но предложение принято не было, программа капитального ремонта в Мурманской области стартовала…

Среди домов, которые подлежали капитальному ремонту в 2015 году по программе Фонда капитального ремонта Мурманской области находились и дома №№7, 9 и 11 по улице Бориса Сафонова города Североморск. Был объявлен конкурсе среди подрядчиков.

На сайте Фонда капитального ремонта из документации было представлено только стандартное техническое задание на капремонт ремонта домов №№7, 9 и 11, изучив которое Сергей Ахтямов обнаружил, что перечень работ был составлен поверхностно, в него были включены те работы, необходимости в которых не было, т.к. системы горячего и холодного водоснабжения уже были капитально отремонтированы ранее. Удивляться было нечему, так как без технического обследования нельзя определить, чем реально «болен» дом и составить по его итогам объективную проектно-сметную документацию (ПСД). А дома эти были построены в Североморске ещё в 1938 году, и капремонт, спланированный чиновниками, был не приемлем. Понимая, что борьба предстоит нешуточная, Сергей Эльгизович обратился к депутатам Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгению Алексееву, Алевтине Дворцовой, Сергею Кострову, к представителям средств массовой информации, с помощью которых удалось убедить руководителей Фонда капитального ремонта отменить конкурсные процедуры в отношении этих домов и принять решение о проведении комплексного технического обследования.

В составлении технического задания на проведение капремонта приняли самое активное участие советы МКД Сафонова – 7, 9 и 11 и специалисты МБУ «АХТО» г. Североморска. Из энергосберегающих технологий в техзадании было предусмотрено:

- по системе отопления – переход на 2-трубную и установка теплового пункта с погодозависимым регулированием;

- по системе ГВС – внедрение системы рециркуляции, мера необходимая, так как горячей водой дома снабжаются от городской котельной;

- по системе электроснабжения – переход от старой системы TN-C (без контура защитного заземления), на современную типа TN-C-S с отдельным контуром заземления. Освещение всех объектов общего имущества только с помощью светодиодных осветительных приборов, снабженных датчиками света, звука и движения (в зависимости от места применения).

Пять лет ОАО Проектно-конструкторское бюро «ПромБезопасность» разрабатывало проектно-сметную документацию! За это время сменилось 5 генеральных директоров Фонда капремонта и 4 министра строительства Мурманской области, и у всех было своё мнение как делать капремонт в домах. Дважды переделывалась проектно-сметная документация по капитальному ремонту домов. Специалистов, разрабатывавших документацию, пришлось буквально заставлять сделать поквартирный обход всех жилых и нежилых помещений, чтобы проект был «не типовой», а реально отражал те виды работ и их объёмы, которые необходимы были домам. По итогам этой работы в программу капитального ремонта были включены:

- замена систем горячего и холодного водоснабжения и отопления с заменой элементов отопления как в помещениях собственников, так и в местах общего пользования;

- установка современного теплового пункта с погодозависимым регулированием;

- замена систем водоотведения;

- замена всей сети электроснабжения с увеличением разрешенной мощности потребления электроэнергии в помещении до 10 Квт, установка индивидуальной системы заземления, новой защитной автоматики;

- в процессе ремонта фасада дома, цокольные этажи должны быть обработаны силиконовой, самоочищающейся, морозостойкой штукатуркой, срок службы которой 25-30 лет;

- гидроизоляция фундамента с полным восстановлением отмостки;

- ремонт подвальных помещений, в которых будут оборудованы кладовые помещения открытого типа для хранения жильцами детских колясок, велосипедов, самокатов и других безопасных в пожарном отношении предметов;

- ремонт контуров подъездов предполагал полную замену старых окон на современные пластиковые стеклопакеты с установкой по технологии ГОСТ, утепление входных дверей с уплотнением профильной резиной дверных проемов, окраску дверей;

- ремонт или полная замена входных групп с ограждением и козырьками.

В 2020 году, после пяти лет согласований и устранения замечаний по ПСД, был объявлен конкурс на выполнение капитального ремонта МКД. Конкурс выиграла ООО «Сантехмонтаж», которая намеревалась провести капремонт по «стандартной схеме», которая предполагает, что собственники не компетентны, ни во что не вмешиваются, качество материалов и работ не контролируют. Когда Сергей Ахтямов спросил представителя компании, ознакомились ли они с разработанной для этих домов ПСД, выяснилось, что не ознакомились и, видимо после ознакомления, через 3 месяца отказались от ремонта, тем самым сорвав его выполнение в текущем году.

Усилиями нового руководства НКО «ФКР МО» в лице Барсуковой Юлии Геннадиевны в 2021 году был найден и выиграл конкурс новый подрядчик ООО «ТеплоТех» во главе с генеральным директором Костенюком Василием Степановичем. Ремонт МКД Сафонова, 7, 9 и 11 проходил в тесном взаимодействии представителей советов домов с руководителями и работниками пяти субподрядных организаций. С поставленной задачей работники компаний справились. Капитальный ремонт завершается, устраняются последние замечания и недоработки.

По словам Сергея Эльгизовича, и он, и собственники помещений довольны и качеством работ, и использованными материалами, и уровнем квалификации работников. К сожалению, не удалось внедрить важные с точки зрения энергосбережения 2-трубную систему отопления и систему рециркуляции. Причиной послужило нежелание буквально нескольких собственников проложить через свои помещения 2 вертикальных тубы, мотивировав это проведенными «евроремонтами» в своих квартирах. По мнению Сергея Эльгизовича, данная ситуация - это тема обсуждения для законодателей, ведь из-за «хочу – не хочу» нескольких собственников снижается энергоэффективность целого дома и, соответственно, значительно уменьшается возможная экономия при оплате коммунальных ресурсов для остальных. Введя запрет на отказ собственника на внедрение энергосберегающих технологий при капитальном ремонте, но гарантировав ему соразмерную материальную компенсацию, наверное, можно было бы решить этот вопрос, тем более что эта компенсация быстро окупится за счёт экономии коммунальных ресурсов.

Нельзя не отметить, что ранее по инициативе Сергея Ахтямова и с согласия жильцов на домах были установлены видеокамеры, благодаря которым каждый житель в режиме реального времени на своих смартфонах может наблюдать за ситуацией во дворе. Установлены видеокамеры и во всех подъездах. Записи в архиве хранятся более 20 суток, ими нередко пользуются правоохранительные органы. Въезд во двор перекрыт автоматическим шлагбаумом, что позволяет родителям маленьких детей меньше беспокоиться, когда ребёнок играет во дворе.

Своим опытом работы Сергей Ахтямов охотно делится с жителями Североморска, постоянной выступает перед членами Общественного совета при главе ЗАТО г. Североморск, перед депутатами представительного органа власти флотской столицы, перед депутатами Мурманской областной Думы.

Чтобы как можно больше североморцев было в курсе новаций в сфере ЖКХ, Сергей Эльгизович постоянно публикует свои статьи не только в местной газете «Североморские вести», но и выходит на всероссийский уровень. Публикации Сергея Ахтямова и ещё одного подвижника и общественника Игоря Сафонова опубликованы в журнале «Управление многоквартирным домом» («Капитальный ремонт: выбор кредитной организации», №7, 2015 год; «Финансирование капитального ремонта», №8, 2015 год; «Организационно-правовая форма регионального оператора как фонд», №11, 2015 год; «Дом, когда твоя очередь», №2, 2016 год).

Теме капитального ремонта Сергей Ахтямов и Игорь Сафонов при технической редакции Куликова А.Н посвятили две работы: «Нормативные, организационные и финансовые вопросы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2014 – 2043 годы». (апрель 2015 года) и «Практические вопросы реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Североморска». (май 2016 года).

Диапазон деятельности и интересов Сергея Ахтямова достаточно широк. Ещё в 2015 году он предложил методику, обеспечивающую справедливые расчёты собственников МКД за потребленные коммунальные ресурсы, включая и ОДН (общедомовые нужды). На базе этой методики РСО «Североморскводоканал» заключил с собственниками МКД по ул. Сафонова, 9 прямые договоры, которые действуют и сегодня. Результат превзошёл все ожидания. С подробностями можно ознакомиться в его статье «Справедливое начисление оплаты за ОДН - миф или реальность?», опубликованной в московском журнале «Председатель ТСЖ», №5, 2016 год (ссылка на статью: https://yadi.sk/i/ealh6WCezYvnUw)

Об этом можно было бы и не упоминать, ведь эта статья не имеет отношения к капитальному ремонту, но с 1 сентября 2022 г., после вступления в силу ПП РФ от 03.02.2022 г. №92, все расходы за коммунальные ресурсы в МКД, включая сверхнормативные, вновь в полном объёме несут собственники помещений. Снова граждане будут задаваться вопросом: «Почему не всегда горящая лампочка в подъезде обходится в соизмеримую сумму оплаты электроэнергии во всей квартире?».

Юрий БАНЬКО.

Фото автора.