Храмы региона готовы к безопасному проведению праздничных богослужений в Рождество Христово

Посещать церковь в канун Рождества - добрая христианская традиция. В храмы Заполярья на праздничные богослужения идут сотни людей. Зажигая тысячи свечей, благодарят Бога, молятся о здоровье и о чуде.

А в преддверии Рождества Христова в места богослужений области отправились и сотрудники надзорных органов #МЧСМурманск.

«В рамках профилактических рейдов мы с коллегами проверили пути эвакуации, работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, состояние электрооборудования, противопожарного водоснабжения и наличие огнетушителей. Со служителями храмов нами отработаны действия на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделили безопасному применению открытых источников огня, - прокомментировал результаты рейдов заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий #МЧСМурманск Алексей Юдин, - Храмы нашего региона готовы к безопасному проведению праздничных богослужений».

А тем, кто зажигает свечи дома, сотрудники МЧС напоминают: не оставляйте их без внимания и присмотра. Если уходите из дома или ложитесь спать - обязательно затушите все свечи. Не ставьте их близко к предметам, которые легко могут загореться, например, шторам и книгам.

Если в помещении сильный сквозняк, внимательно следите, чтобы свеча не опрокинулась, а пламя не перекинулось на предметы вокруг.

Важно, чтобы подсвечник был прочным, надежным, из негорючего материала, а плавающие свечи положите в стеклянный стакан с водой.

Тушите свечу, когда от кончика фитиля останется не менее 2 сантиметров.

Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457283090%2Fwall-98884639_28700