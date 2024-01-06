В 2024 году мурманские городские поликлиники №1 и 2 планируют реализовать проект «Диспансеризация за один час»Новый год пришёл - в январе вступают в силу новые законы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.01.24 15:00

Храмы региона готовы к безопасному проведению праздничных богослужений в Рождество Христово

Посещать церковь в канун Рождества - добрая христианская традиция. В храмы Заполярья на праздничные богослужения идут сотни людей. Зажигая тысячи свечей, благодарят Бога, молятся о здоровье и о чуде.

А в преддверии Рождества Христова в места богослужений области отправились и сотрудники надзорных органов #МЧСМурманск.

«В рамках профилактических рейдов мы с коллегами проверили пути эвакуации, работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, состояние электрооборудования, противопожарного водоснабжения и наличие огнетушителей. Со служителями храмов нами отработаны действия на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделили безопасному применению открытых источников огня, - прокомментировал результаты рейдов заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий #МЧСМурманск Алексей Юдин, - Храмы нашего региона готовы к безопасному проведению праздничных богослужений».

А тем, кто зажигает свечи дома, сотрудники МЧС напоминают: не оставляйте их без внимания и присмотра. Если уходите из дома или ложитесь спать - обязательно затушите все свечи. Не ставьте их близко к предметам, которые легко могут загореться, например, шторам и книгам.

Если в помещении сильный сквозняк, внимательно следите, чтобы свеча не опрокинулась, а пламя не перекинулось на предметы вокруг.

Важно, чтобы подсвечник был прочным, надежным, из негорючего материала, а плавающие свечи положите в стеклянный стакан с водой.

Тушите свечу, когда от кончика фитиля останется не менее 2 сантиметров.

 

Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457283090%2Fwall-98884639_28700

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Работа в морозы: что обязан предоставить работодатель для организации комфортных условий труда. Комментарии юриста по трудовому праву
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:00«Любовь напрокат». Художественный фильм (12+)20:50«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кредиторы с 1 января обязаны предупреждать заёмщиков о рисках закредитованности-PRO Валюту (16+)Доллар США дорожает к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Правительство РФ продлило на 2024 год решение о неначислении повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика