«Хранилище» с золотыми слитками: в Мурманске прошёл День открытых дверей Банка России

27 сентября Банк России провёл День открытых дверей. Самое северное его отделение – мурманское посетили 165 гостей. Их число символично совпало с возрастом главного банка страны, который в этом году отмечает юбилей. Студенты и школьники, семьи с детьми, пенсионеры пришли, чтобы узнать об истории денег, увидеть банкноты и монеты разных эпох, научиться защищаться от мошенников и познакомиться с работой мегарегулятора.

Насыщенная программа вызвала интерес – для каждого посетителя нашлась интересная тема. Маршрут Дня открытых дверей включал в себя экскурсии, квесты и интерактивы. Гостям показали, как работает кассовая техника, как происходит пересчет, сортировка и упаковка банкнот и монет. На мастер-классе по определению подлинности денег желающие потренировались самостоятельно находить на банкнотах защитные признаки, увидели, как они выглядят в ультрафиолетовом и инфракрасном излучении.

Для юных экскурсантов работали интерактивные площадки с играми, загадками и сюрпризами. Ребята проверили свои знания, разгадывая головоломки и ребусы, вместе с родителями ответили на «денежные» вопросы в увлекательном квизе по любимым кинофильмам.  Взрослым гостям предложили отличить правду от вымысла в исторической игре про отечественные финансы.

Для посетителей Дня открытых дверей работала фотозона у инсталляции в виде «хранилища» с золотыми слитками. Кроме того, гости проголосовали за свою финансовую мечту. Выяснилось, что больше всего северяне хотят путешествовать.

«День открытых дверей стал хорошей традицией и приятно, что многие пришли к нам целыми семьями. Для наших гостей это прекрасная возможность интересно и с пользой провести время, проверить свою финансовую грамотность и получить новые знания, которые обязательно пригодятся в жизни. Надеемся, что субботний визит в Банк России поможет начать более осознанно подходить к финансовым вопросам», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Посетить музей мурманского отделения Банка России можно и в другие дни. Все экскурсии проводятся бесплатно. Необходима предварительная запись на сайте Музея Банка России.

 

 

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

