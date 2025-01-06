Мурманская область. Арктика (16+)06.01.25 14:00
«Христос рождается - славите!»: в Североморске состоятся архиерейские богослужения
В ЗАТО г. Североморске сегодня, 6 января, в 16.00 начнётся рождественское всенощное бдение в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе. А 7 января в 0.00- божественная литургия в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе флотской столицы.
В рамках праздничной программы в 12 часов состоится гала-концерт «Христос рождается - славите!» участников епархиального рождественского фестиваля в Духовно-просветительском центре Североморской епархии. А в 14.00 - городской праздник «Рождество Христово» на площадке перед Центром досуга молодёжи.
В 16.45 в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе Североморска пройдёт Великая Рождественская вечерня.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/17350-rozhdestvo-v-severomorske/
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