В Мурманске стартует первый Турнир по баскетболу среди ветеранов памяти Блохина В.А. на призы МРО ОГО ВФСО «ДинамоВ Губернаторском лицее пройдёт День открытых дверей для будущих 5-классников, 10-классников и их родителей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.03.26 12:00

«HRlink» и hh.ru замерили уровень автоматизации кадрового документооборота в Мурманской области

В «HRlink» и hh.ru проанализировали уровень проникновения кадрового ЭДО в российских регионах, в том числе в СЗФО. По числу пользователей в 2025 году с существенным отрывом лидируют Московская область, Санкт-Петербург, Иркутская и Нижегородская области. По количеству подписанных документов – Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Республика Татарстан. Наибольший интерес к автоматизации кадрового делопроизводства проявляют торговля и сфера промышленности.

По данным «HRlink», в Мурманской области по сравнению с 2024 годом количество подписанных документов с помощью кадрового ЭДО увеличилось в 110 раз. По данным hh.ru, спрос на специалистов по управлению персоналом с навыками работы с КЭДО растёт в регионе с 2022 года, за 4 года он увеличился в четыре раза. Растущая потребность в специалистах, умеющих работать с КЭДО, указывает на высокую потребность в автоматизации кадровых процессов.

Как показало исследование, самые активные регионы по количеству подписанных документов – Московская область (17,2% от общего числа), Санкт-Петербург (9,4%), Нижегородская область (4%) и Республика Татарстан (2,8%). Следом идут Свердловская область, Пермский край и Приморский край, Ростовская, Самарская, Челябинская, Костромская, Ленинградская, Кемеровская, Воронежская, Рязанская области и Алтайский край.

Автоматизация кадрового делопроизводства уже стала нормой для столичных компаний, и сейчас интерес к платформам кадрового ЭДО смещается в регионы. Больше половины (58,3%) пользователей платформы «HRlink» локализовано за пределами Москвы. Причем если раньше такие инструменты были востребованы преимущественно со стороны крупных федеральных компаний с широкой территориальной структурой, сейчас к платформам подключается средний и малый региональный бизнес. 

Самые активные регионы по количеству лицензий – Московская область (10,6% от общего количества пользователей) и Санкт-Петербург (10,1%). Следом за ними идёт Иркутская область (5,5%) – промышленный центр, где расположено несколько крупных предприятий федерального значения, которым сложно эффективно обмениваться кадровыми документами с московскими офисами из-за удаленности региона. Наконец, замыкает четверку лидеров Нижегородская область (4,7%) – транспортно-логистический узел, где расположены региональные офисы, производства и склады многих московских компаний. 

Дальше, со значительным отрывом, идут Ростовская область (3,1%), Республика Татарстан (2,9%) и Свердловская область (2,5%). Ростовская и Свердловская области – это мощные промышленные и аграрные центры, а Татарстан – один из крупнейших ИТ-хабов в стране. Разрыв с лидерами можно объяснить тем, что плотность бизнеса в этих регионах меньше, а подход к автоматизации – более взвешенный. 

Причём отраслевой разрез в регионах примерно одинаков: по уровню спроса на системы кадрового ЭДО лидируют торговля и промышленный сектор. Объясняется это как активным наймом и высоким уровнем текучести сотрудников, так и территориально распределенной структурой предприятий. Кроме того, в таких компаниях много стандартизированных процессов, которые должны выполняться строго в соответствии с корпоративными регламентами. Их можно значительно ускорить с помощью автоматизации. Напротив, агрокомплекс и туристическая сфера пока движутся догоняющими темпами – здесь только зарождается интерес к автоматизации кадрового делопроизводства. 

Разницу можно объяснить тем, что в регионах-лидерах процесс автоматизации кадрового делопроизводства начался раньше, и сейчас платформы кадрового ЭДО глубоко интегрированы в повседневные бизнес-процессы. В свою очередь, во многих «отстающих» регионах онлайн подписывают пока только ключевые документы в HR. Кроме того, в регионах, которые входят в топ-10 по объёму подписанных документов, расположено больше региональных офисов крупных федеральных предприятий – уровень их цифровизации в целом выше, а количество документов на одного подключенного пользователя – больше. 

«Как лидер по числу пользователей платформы кадрового ЭДО мы действительно можем говорить о массовом внедрении таких инструментов по всей стране, особенно в крупных промышленных центрах и транспортно-логистических узлах. Для регионального бизнеса автоматизация кадрового делопроизводства перестала быть вопросом имиджа или соответствия требованиям головной компании – в текущих условиях это экономическая необходимость. Поэтому тренд на повсеместный кадровый ЭДО будет лишь нарастать», – считает Дмитрий Махлин, партнёр и директор по развитию «HRlink».  

«Аналитика hh.ru подтверждает рост потребности у бизнеса в специалистах, занимающихся КЭДО. Так, только с начала 2026 года российские работодатели искали более 1,6 тысячи таких специалистов. И по сравнению с показателями двухгодичной давности востребованность специалистов по КЭДО в целом по стране уже выросла в 5,4 раза. Причём требования, которые указывают в вакансиях для специалистов по КЭДО, достаточно демократичны, с одной стороны (46% вакансий подходят для специалистов со стажем от 1 года до 3 лет), но при этом строги к компетенциям. Так, в каждой третьей вакансии важным требованием указана правовая и нормативная грамотность и в частности, знание ТК РФ и 63-ФЗ, а ещё глубокое понимание главы 49.1 ТК РФ (особенности регулирования труда дистанционных работников). Важна также техническая подкованность, так в 23% вакансий упоминается понимание архитектуры КЭДО, а также знание, как работает система (жизненный цикл документа, маршруты согласования, интеграция с учётными системами и проч.)», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»