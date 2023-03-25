Хронический стресс: около 52 процентов российских мужчин не доживают до 65 лет

Более 50% мужчин в России не доживают до 65 лет. Об этом вчера сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН Олег Аполихин на форуме «Здоровое общество».

«52% мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 лет, то есть меньшинство переходит этот барьер. И фатальный дебют происходит в возрасте от 40 до 65 лет — максимальное количество людей умирает как раз в этом периоде. Это очень серьёзный звонок», — приводит слова учёного ng.ru.

Как отметил Олег Аполихин, самыми распространенными заболеваниями у мужчин являются сердечно-сосудистые и онкология. В отличие от женщин они реже обращаются к врачу, 81% мужчин умирают внезапно, практически 75% умирают на работе.

«Когда мы исследовали мужчин <…>, мы увидели, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет есть так называемая жирная печень. <…> Когда мы стали разбираться, мы увидели, что оказывается (причина) — это не алкоголь, а хронический стресс», — добавил специалист.

Как заключил Аполихин, сейчас важно сделать уклон не только на лечение заболеваний, но и работать над системой профилактики, предупреждения болезней. Люди с детства должны быть приучены к здоровому образу жизни, работать над своим ментальным здоровьем.