«Хрустальный мир природы»: Мурманский областной краеведческий музей приглашает на экскурсию

21 февраля в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

Правда ли, что гепард за три секунды способен развить скорость до 110 км/ч? Можно ли шимпанзе научить говорить? Почему белый носорог совсем не белый?

Ответы на все эти вопросы вы сможете узнать на нашей тематической экскурсии «Хрустальный мир природы». (16+)

Как пишет vk.com/mokm51, на выставке «Сокровища контрабандистов» гости узнают о необычных фактах из жизни экзотических животных, о мифах и легендах, связанных с происхождением их названий. Музейный сотрудник расскажет о том насколько хрупок и уязвим мир дикой природы. Как из-за необдуманных, а в большинстве случаев откровенно варварских действий людей опустошаются его последние нетронутые уголки: Юго-Восточная Азия, Южная Америка, Африка. Посетители увидят представителей фауны, являющихся источником дохода для контрабандистов, шкуры, бивни, рога, ради которых безжалостно уничтожаются даже самые редкие виды животных.

Записаться на экскурсию можно по телефону 99-44-58.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457271987%2Falbum-91580302_00%2Frev