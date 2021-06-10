Художественное оформление ММТП победило на международном конкурсе

Диплом первой степени завоевала работа Александра Рыжкина «Художественное оформление Мурманского морского торгового порта» на международной художественной выставке-конкурсе «Учителя и ученики». Это масштабный творческо-просветительский проект Международного художественного фонда, который реализуется уже несколько лет подряд.

Выставка проходила в онлайн-формате совместно с двумя ведущими художественно-дизайнерскими вузами страны – РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) и МГХПА им. С.Г. Строганова. Участниками стали более ста художников всех возрастов. Главный девиз проекта – «Преемственность поколений в искусстве». Конкурсные работы оценивались независимым жюри, в состав которого вошли опытные художники-педагоги, а также искусствовед.

Напомним, ранее проект художественного оформления пылевтерозащитных экранов Мурманского морского торгового порта вошел в число победителей ХХII Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств.

Открытие уникального пылеветрозащитного экрана в ММТП состоялось весной 2020 года. Еще на этапе разработки проекта было решено, что производственный объект должен быть не только эффективным, но и красивым. Строительство шло в соответствии с соглашением о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и АО «Мурманский морской торговый порт». Соглашение было заключено в 2017 году в рамках Года экологии в Российской Федерации и включает 13 проектов: применение систем орошения, строительство ливневых очистных сооружений, создание экологической диспетчерской и др.

Общая концепция дизайнерского решения оформления экранов «Северное сияние» включает в себя 5 художественных панно: «Врата в Арктику» - продолжение пейзажа Кольского залива, центральное панно «Мурманск – город-порт», «Герб Мурманска», «Мурманский морской торговый порт» и «История Арктики». Работа над художественным оформлением экранов в ММТП проводилась во взаимодействии со студентами и преподавателями Мурманского арктического государственного университета, МГХПА им С.Г. Строганова и РАЖВИЗ им И.С. Глазунова. Александр Рыжкин - художник, доцент МГХПА им. С.Г. Строганова, член правления и председатель Московского отделения ВТОО МОСХ России, фронтмен команды «RyzhkinTeams».