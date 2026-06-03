Художественный музей приглашает на арт-прогулку «Ажурный почерк мурманских фасадов»

Мурманский областной художественный музей приглашает мурманчан и гостей города на долгожданное повторение прогулки, которая покорила сердца северян в «Ночь музеев». (12+)

В рамках волонтёрского проекта «Современное искусство для всех 2.0» состоится познавательная экскурсия по улицам центрального Мурманска, чтобы рассмотреть его главные архитектурные сокровища. Автор и ведущая Татьяна Врублевская, музейный волонтёр и исследователь городской архитектуры.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, 6 июня в 15.00 участники проулки будут рассматривать фасады городских домов, искать скрытые декоративные элементы советского неоклассицизма, которые мы часто не замечаем в ежедневной суете; будут разгадывать загадки истории, как эти красивейшие здания пережили бомбежки Великой Отечественной войны, как их восстанавливали и кто стоял за их строительством; вспоминать имена, говорить о людях, чьи судьбы «вшиты» в историю города-героя и в названия его улиц.

Продолжительность экскурсии 1,5 часа (платная). Запись и информация по телефону 45-63-10.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457275806%2Fwall-11742142_27777