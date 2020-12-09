Художественный музей приглашает на выставку к 256-летию Эрмитажа

В главном здании Мурманского областного художественного музея открылась выставка книжных изданий, посвященных 256-летию одного из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев – Государственного Эрмитажа.

Датой основания Эрмитажа считается 7 декабря 1764 года, когда императрица Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Йоханна Эрнста Гоцковского. С 2018 года День Эрмитажа признан официальным праздником в Санкт-Петербурге. Традиционно он отмечается в день святой Екатерины – 7 декабря, а вся первая декада месяца называется «Дни Эрмитажа».

Современный Эрмитаж – это сложный музейный комплекс, занимающий пять зданий, связанных друг с другом на Дворцовой набережной. Это Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Эрмитажный театр. Также в распоряжение Государственного Эрмитажа входят Запасной дом Зимнего дворца, Эрмитажный гараж, Меншиковский дворец, Восточное крыло Главного штаба, Музей Императорского фарфорового завода, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня». Коллекция музея насчитывает около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Государственный Эрмитаж передал в дар Мурманскому областному художественному музею более 200 книжных изданий. В экспозиции будут представлены каталоги коллекций и временных выставок, изданные Государственным Эрмитажем.

Выставка работает до 27 декабря по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Вход свободный.

Посетителей просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.