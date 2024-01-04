Художественный музей приглашает на выставку «Природы нежный дар»

10 января в главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка «Природы нежный дар». В экспозиции будут представлены работы кировчанина, ученика 6 класса Детской школы искусств им. А.С. Розанова Романа Рэиляну.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, работы, вошедшие в экспозицию, - это посвящение Природе как великому учителю и вдохновителю человека, способного тонко воспринимать и чувствовать хрупкость и красоту мира.

Зрители увидят пейзажи, натюрморты и ботанические зарисовки, выполненные в различных живописных и графических техниках разных лет.

Выставку можно посетить до 25 февраля этого года.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263046%2Falbum-11742142_00%2Frev