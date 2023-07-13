Художник-бутафор Мурманского областного театра кукол Надежда Дерёва удостоена высокой награды

Специалист Мурманского областного театра кукол удостоена высокой награды: Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Надежда Дерёва награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».

Как сообщает региональное Министерство культуры, Надежда Дерёва – художник-бутафор. Работает в театре с 1974 года. Более четырёх десятилетий она проявляет свои навыки и мастерство, разрабатывая и создавая уникальные куклы и бутафорию для спектаклей.

Коллеги и руководство театра отмечают, что преданный своему делу специалист уделяет особое внимание каждой детали, стремясь сделать процесс изготовления кукол и бутафории максимально качественным и утонченным. Своим трудолюбием и профессионализмом Надежда Васильевна внесла значительный вклад в развитие театра и его постановок.

Фото: https://gov-murman.ru