Художник-гравер, аудитор полочного пространства, управляющий ХАБом и другие редкие вакансии лета в Мурманской области

За июнь в Мурманской области по сравнению маем сильнее всего выросло число вакансий в производственной сфере – на 56%. На втором месте по приросту вакансий за месяц – строительная сфера (прирост 51%), на третьем месте – вакансии для транспортников (+43%). Также работодатели активно ищут и нанимают работников из сферы продаж, рабочих и начинающих специалистов.

Наряду с традиционными вариантами каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад сделали подборку подобных интересных мурманских вакансий за июнь, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

Так, одна из компаний ищет аудитора полочного пространства и предлагает от 1140 рублей до 1596 рублей на руки. Кандидат должен будет анализировать полочное пространство торговой точки посредством фотоотчётности с помощью специального приложения.

Одна из компаний Мурманской области из сферы общественного питания зовёт на работу повара в сэндвичный цех, который должен будет не только заниматься приготовлением блюд, но и заниматься анализом примерного плана заготовок по сэндвичной продукции и бортовому питанию, а также фасовкой горячих обедов.

Мурманский морской торговый порт ищет дежурного стрелочного поста и обещает зарплату от 33500 до 34000 рублей. В обязанности кандидата войдут: перевод и запирание нецентрализованных стрелок при приготовлении маршрутов приема, отправления, пропуска поездов и проведении маневровой работы; проверка свободности пути приема, отправления и пропуска поездов.

Мурманской мастерской нужен художник-гравер, которому готовы платить от 60 тысяч рублей на руки, что выше средней предлагаемой зарплаты в Мурманской области на 29%. Для работы не требуется опыт, но у работника должно быть желание обучаться, а в требования входят: обязательное знание программы «Photoshop», ответственность и исполнительность.

Мурманскому агентству требуется агент по работе с экипажами, который будет организовывать наземные транспортные услуги для клиентов на служебном автомобиле компании, работать с экипажами, сопровождать автобусные перевозки.

Специалист по организации экзамена нужен одной из ведущих российских компаний по консультативной и юридической помощи, кандидату предлагают зарплату от 38250 рублей. От соискателей ждут высшее филологическое, лингвистическое, юридическое образование; владение русским языком в совершенстве; уверенное пользование ПК (MS Office).

Кроме того, в Мурманске появилась вакансия управляющий ХАБом с зарплатой от 70 тысяч рублей на руки. Кандидат должен будет выполнять следующие задачи: организация и открытие ХАБа в Мурманске, руководство деятельностью аптечного ХАБа, управление коллективом; обеспечение сохранности вверенных товаров.

Официальный дилер автосалонов приглашает на работу технического специалиста по предпродажной подготовке с зарплатой от 50 тысяч до 70 тысяч рублей на руки. Среди требований к кандидатам: наличие водительских прав категории «В», стаж вождения от 3-х лет, желателен опыт работы.