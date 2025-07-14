«Художник, мыслящий в материале»: выставка работ, выполненных в техниках коллажа, живописной эмали, ручного ткачества

18 июля в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставочного проекта «Художник, мыслящий в материале» - современное искусство. Живопись, декоративно-прикладное искусство, из собрания музея.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Игорь Владимирович Клюшкин - живописец, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры культурологии и искусства Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Художественные образы, созданные автором, заставляет зрителя задуматься, помечтать.

Анна Кирилловна Векслер – художник декоративного искусства, мастер ручного ткачества, член Союза художников России, кандидат педагогических наук. В настоящее время преподаёт на кафедре художественного образования и декоративного искусства РГПУ имени А.И. Герцена, профессор. Анна Кирилловна является автором монографий и учебно-методических пособий. Анна Кирилловна работает в технике ручного ткачества, а также много экспериментирует с современными материалами, занимается «текстильной» абстракцией и коллажами из бумаги.

Иван Васильевич Дьяков – художник-эмальер, член Союза художников России. В настоящее время преподает в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете искусств, преподает дисциплины «Живопись», «Горячая эмаль». Произведения Ивана Дьякова отличаются ясным отбором художественно-пластического языка, лаконичностью композиций, глубоким пониманием материала, умелым и точным использованием фактурных и пластических свойств горячей эмали.

Посетители музея увидят работы, выполненные в техниках коллажа, живописной эмали, ручного ткачества, а также живопись из собрания Мурманского областного художественного музея.

Выставка будет работать до 24 августа. (0+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271196%2F7d138921ee69b25243