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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.22 13:00

Художник на пряничное производство и директор барбершопной - необычные и редкие вакансии декабря Мурманской области и других областей России

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили список самых редких и необычных вакансий, открытых по всей стране на начало декабря. Среди них оказались руководитель направления рыбоводства, вдохновитель на творчество и даже обшивщик гибких протезов клапана сердца.

Геолога ищут в Мурманской области: будущему сотруднику предстоит заниматься составлением технического задания и программы работ для инженерно-геологических изысканий. Чтобы претендовать на вакансию соискатель должен иметь аналогичный опыт работы и высшее специализированное образование. Зарплата - 70000 рублей.

Ещё ряд необычных вакансий месяца, открытых в Мурманской области: компания ищет режиссёра детских театрализованных представлений и праздников, который будет заниматься постановкой массовых детских мероприятий. Работодатель отмечает сокращенную продолжительность рабочего дня. Также ищут директора в барбершоп на зарплату до 150000 рублей. Опыт работы на руководящей или управляющей должности от 1 года является обязательным.

Между тем мурманчанам, желающим организовывать выращивания рыб и мидии, доступна вакансия руководителя направления рыбоводства.

Другая компания из Москвы ищет на дистанционную работу диктора по озвучиванию голосовых роботов. Задача - озвучивать 30-секундные фрагменты речи для голосовых телефонных роботов, которые будут разговаривать с людьми. Из требований – наличие компьютера и тишина в помещении во время записи. 

Обшивщик гибких протезов клапана сердца требуется на научно-производственное предприятие в Пензе. Специалисту предстоит вручную изготавливать изделия медицинского назначения, при этом требуются навыки шитья, хорошая моторика и усидчивость. Компания предлагает заработную плату от 35000 рублей до вычета налогов, а также социальный пакет и дотацию на питание.

В Казани сеть арт-студий ищет вдохновителя на творчество, которому предстоит проводить бесплатный урок рисования. Главная задача при том - выяснить, почему человеку интересно заниматься творчеством, выявить его потребность и в итоге привести к покупке обучения. Среди требований – интерес к продажам, а вот уметь рисовать не обязательно, этому обещают научить.

Ещё одна необычная вакансия - оператор снегогенераторов (изготовление искусственного снега) – открыта в Челябинской области. Компания ждёт «человека надёжного, с характером, выносливого, с желанием работать». Трудиться предстоит на горнолыжных склонах местного курорта, причём там же можно и проживать. Занятость – до конца января.

Вакансия для знатоков спорта открыта в Таганроге: букмекерская компания ищет гуру в правилах приёма ставок. На этой должности сотруднику предстоит консультировать клиентов по правилам приема ставок и выплаты выигрышей, а также непосредственно оформлять ставки и работать с деньгами. Предлагаемая зарплата – от 30000 рублей на руки.

Компания из Костромы открыла вакансию художника на пряничное производство, ключевыми обязанностями которого будут разработка художественных концептов и отрисовка эскизов «от руки». От кандидатов ждут не только профильного образования, но и креативности, фантазии и пространственного воображения. При этом в вакансии отмечено, что это спокойная работа, однако в связи с сезонностью возможны переработки. Предлагаемая зарплата составляет от 40000 до 55000 рублей до вычета налогов.

Комментарии

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Последние комментарии

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24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
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