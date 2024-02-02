31 января в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялось торжественное открытие выставки «Живопись и скульптура З.К. Церетели», приуроченной к 90-летию со дня рождения художника.

Зураб Константинович Церетели – художник-монументалист, скульптор, живописец, президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, живописные произведения Церетели – метафоричные, неизменно говорящие на языке притчи, будто части масштабной картины мира. Сюжеты вроде бы предельно просты, повествуют о жизни в самом обыденном её проявлении, но рассказаны с какой-то былинной степенной значимостью. Для работ художника трудно определить стиль, какое-то одно конкретное направление. Каждому будет неизменно видеться нечто свое. В своей композиционной структуре живописные полотна похожи на ожившие цветные сны.

На выставке представлены произведения из нескольких серий и скульптурные композиции. Более 50 произведений автора.

Один из экспонатов, натюрморт из серии «Я садовником родился» 2014 года, пополнит коллекцию Мурманского областного художественного музея – художник передал картину в дар музею.

Посетить выставку можно в Культурно-выставочном центре Русского музея до 17 марта.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263510%2Fwall-11742142_20405