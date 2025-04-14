Художники фестиваля «РОСТ» превратили три остановки Мурманска в арт-объекты

В Мурманске появились три арт-остановки, созданные художниками арктического фестиваля уличного искусства «РОСТ», который проходит в регионе ежегодно в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить!».

На каждом павильоне изображён QR-код, позволяющий погрузиться в мир дополненной реальности, если навести на него камеру смартфона.

На остановке «Полярные Зори, 39» каллиграф и организатор фестиваля Юрий Шачнев изобразил природу Кольского Заполярья и городские символы, добавив надпись «Мурманск».

«Каждая остановка – не просто место для ожидания транспорта, а элемент городского ландшафта. Мы хотели, чтобы эти работы стали источником вдохновения для местных жителей и туристов», – рассказал художник.

Остановка «Карла Маркса, 2» украшена арт-объектом «Игра в покорителей Арктики» Павла Савчука. При длительном рассматривании на ней можно заметить всё больше деталей, узнав среди них главные достопримечательности.

На остановке «Полярные Зори, 62» художник-график, специалист Центра городского развития Мурманской области Мария Михайленко представила панораму Мурманска. Изначально она нарисовала её в 2015 году для детской книжки.

«Процесс создания иллюстраций был тщательно продуман. Всегда важно гармонично вписать их в городской контекст, чтобы они стали частью повседневной жизни северян и добавили в среду новые визуальные акценты», – пояснила Мария, которая также является одним из организаторов фестиваля.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, проект на остановочных павильонах реализован благодаря администрации Мурманска и Государственной транспортной лизинговой компании.

Напомним, арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ» проводится при поддержке правительства Мурманской области с 2021 года. За пять лет его художниками было создано более 50 монументальных оформлений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/