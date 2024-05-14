Художники фестиваля «РОСТ» создадут 10 новых муралов

В Мурманске состоится четвертый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ». Вчера на оперативном совещании заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова сообщила, что запланировано создание 10 муралов и двух мозаик.

«В 2024 году фестиваль вновь пройдёт на территории самого длинного дома России, который расположен в Мурманске, – это 305 микрорайон. Ожидаем более 400 посетителей и создание обновлённого туристического маршрута, который будет интересен как гостям Заполярья, так и местным жителям», – подчеркнула Мария Гаврилова.

Организатором фестиваля традиционно выступает Центр городского развития Мурманской области, а соорганизатором – региональное отделение «Союза художников России».

Проведение фестиваля запланировано на июль.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, фестиваль «РОСТ» проходит в Мурманске с 2021 года и за это время только в областном центре появилось свыше 40 новых муралов.

Фото: https://gov-murman.ru