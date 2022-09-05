Художники из Архангельска создали индустриальные арт-объекты для Никеля

В Никеле установили две монументальные стелы с общим названием «Металлургия», представляющие собой бетонные пирамиды из огромных многоугольников со встроенными скамейками по периметру граней подиума. На вершине арт-объектов установлены сталелитейный ковш и изложница, переданные компанией «Норильский Никель». Инсталляция преображается в тёмное время суток, благодаря встроенной подсветке, имитирующий поток расплавленного металла. Необычная достопримечательность посвящена металлургической промышленности.

«При внешней лаконичности и минимализме создание скульптурной композиции оказалось непростой задачей. Например, только вес одного металлургического ковша КШШ-7 составляет 18 тонн. Монтаж, покраска, транспортировка, прокладка электропроводки для световых приборов – всё это заняло чуть меньше месяца. Подготовка и планирование стартовали ещё в прошлом августе. Тогда мы с художником Александром Менуховым побывали в Никеле в рамках арт-резиденции «Полярный день», после чего была создана серия эскизов и трехмерных моделей: началась подготовительная работа», – рассказал руководитель команды-автора Илья Кузубов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, арт-объекты созданы художниками «Сборной Тайболы» – фестиваля, который в течение многих лет проходил на берегу Белого моря и Северной Двины в окрестностях Северодвинска, в Холмогорском и Онежском районах Архангельской области. Мероприятие является одним из главных туристических и культурных событий Поморья.

Торжественное открытие объекта состоялось в рамках фестиваля «Gastro Industry fest» 2 сентября. Поддержку создателям инсталляции оказали Центр социальных проектов Печенгского округа «Вторая Школа», компания «Норильский Никель», администрация Печенгского округа и компании Union Service и «Новый Никель».

Фото: https://gov-murman.ru