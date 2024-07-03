Художники из девяти регионов России преобразят районы Мурманска: стартовал фестиваль уличного искусства «РОСТ»

Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ» меняет взгляд на привычные пространства и расширяет свою концепцию. В этом году новые работы представят 13 команд художников. Все они работают в разных жанрах, и помимо привычных для северян муралов гости фестиваля увидят, как создаются мазики и панно.

«Четвёртый год «РОСТ» радует как горожан, так и наших гостей, которых с каждым фестивалем становится все больше. Создаваемые авторские работы комфортно интегрируются в уличную среду Мурманска, образуя новые туристические маршруты», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Центр Мурманска украсят мурал и панно на улицах Профсоюзов, 1, и Привокзальной, 2, а основная работа продолжиться на территории самого длинного дома России в 305 микрорайоне Первомайского округа.

«В прошлом году мы решили, что продолжим работу на этой локации. Есть места, которые нужно дополнить и насытить объектами, чтобы финализировать проект, сделать его отдельной достопримечательностью», – рассказала председатель областного отделения Союза художников России, один из организаторов фестиваля Мария Михайленко

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, открытие фестиваля состоялось 30 июня в «Контейнер-холле». Его главным событием стала выставка «Глоссарий».

«Выставка посвящена терминами, которые используют уличные художники, и будет работать на протяжении всего фестиваля. Она рассказывает, что такое паблик-арт и какие его виды представлены на мурманских улицах. Конечно же, мы собрали и работы участников. Их привезли из разных регионов России», – пояснила куратор «Контейнер-холла», один из организаторов фестиваля Полина Малышкина.

Помимо выставки на открытии состоялись мастер-классы по уличным танцам и росписи баллонами, для маленьких посетителей организовали специальную зону для рисования мелом.

В преддверии фестиваля его организаторы анонсировали браузерную игру, в рамках которой пользователи смогут прогуляться по нарисованным в Росте и Первомайскому округу и найти все спрятанные арт-объекты. Её презентация запланирована на 12 июля.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, ещё одно цифровое направление – создание дополненной реальности к уже существующим проектам. При наведении телефона, которым был считан QR-код, мурал или панно, отображающееся на экране телефона, превратиться в «живую картину».

«Официальное закрытие фестиваля состоится 13 июля, но даже на следующий день для северян запланировано несколько интересных мероприятий. Организаторы подготовили для северян насыщенную программу на каждый день. Приглашаю всех принять участие, найти для себя интересный мастер-класс или экскурсию», – подчеркнула Мария Гаврилова.

Для создания работ в Мурманске собрались художники из 9 российских регионов. Ожидается, что «РОСТ» в этом году посетят более 400 человек.

Организатором фестиваля выступает Центр городского развития Мурманской области при поддержке правительства региона.

Фото: https://gov-murman.ru