Художники из Мурманска и Москвы представят новый выставочный проект в Центре современного искусства «21А»

Новый выставочный проект «Безмолвие белого» откроется 1 апреля в Центре современного искусства «21А» областной «научки».

Проект «White silence/Безмолвие белого» соединяет в себе научно-исследовательский подход и чувственное начало. Он включает как детские воспоминания и личные истории художников, так и научные исследования, посвященные этой теме.

Работая над проектом, художники из Москвы и Мурманска стремились отразить в своём творчестве безмолвие, тишину и покой. Для них тема зимы и образ всепоглощающего «белого» стали точками, где пересеклись вектора их авторского языка и художественного метода.

На выставке представлены объекты, видеоарт, мэппинг, керамика. Художники проекта: Вероника Вологжанникова, Вячеслав Краснов, Екатерина Гусева, Мария Михайленко, Павел Плеханов и Юрий Шачнев. Куратор проекта: член Международной ассоциации критиков искусства Анастасия Козаченко-Стравинская.

Открытие выставки состоится 1 апреля в Центре современного искусства «21А» в 19.00, вход свободный, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/wall-44573273_16453?z=photo-44573273_457252914%2Falbum-44573273_00%2Frev