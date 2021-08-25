Художники из разных городов России приняли участие в пленэре «Хибины иначе». Итоговая выставка откроется осенью

На базе апатитского центра «АртАртик.loft» прошёл пленэр «Хибины иначе», организованный художниками Ларисой и Станиславом Никоновыми. Пленэр состоялся в рамках проекта «Северное сияние: женские инициативы для устойчивого развития» при поддержке Кольского центра охраны дикой природы, Центра современного искусства «Сияние» и Полярно-альпийского ботанического сада-института.

Команда художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Апатитов и Кировска провела четыре дня в Хибинах. Экспедиция посетила дорогу на молибденитовый рудник, в ущелье Рамзай, долину Малого Вудъявра, на берег озера Длинное с видом на гору Бастион. По словам участников мероприятия, их заворожили простор, цвета и контрасты, звуки и суровая красота северной природы. В походе специалисты Полярно-арктического ботанического сада познакомили творцов с флорой и фауной Хибин, а гиды-экскурсоводы показали художникам самые высокие горы Кольского Севера с завораживающих и необычных сторон.

«Пленэр «Хибины иначе» дал возможность художникам увидеть, творчески переработать и показать другим мир Хибинских гор, их уникальный по красоте и разнообразию мир живой природы севера», – отмечают организаторы плэнера.

Как сообщает региональное Министерство культуры, итоги пленэра можно будет увидеть на выставке, которая откроется в центре «АртАртик.loft» в середине сентября в Апатитах, а затем – в Ботаническом саду Кировска. Зрителю представится разнообразие видов Хибин, выполненных в разных техниках: масло, акварель и гуашь, тушь, рисунки на мембранной ткани, на холсте и картоне, и даже на обыкновенных салфетках, от совсем миниатюрных работ, до полноценных пейзажей и портретов.