Художники из разных регионов России приступили к работе по созданию арт-объектов в заполярных селах

В Мурманской области стартовал проект «Паблик – Арт Экспедиция 2021: Ловозеро, Териберка, Тулома». С 1 по 15 августа в регионе проходит этап художественных полевых исследований проекта.

Организатором проекта является Центр поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс», экспедиция проходит при участии Центра современного искусства «Сияние» в Апатитах. Инициатива проведения была поддержана грантом на проекты в сфере культуры и искусства для НКО в рамках конкурса регионального министерства культуры.

В проекте участвуют 11 художников из Мурманской области и других регионов России (Санкт-Петербург, Воронеж, Пермь, Москва), которые творят в разных форматах и жанрах: от медиа и визуального искусства до стрит-арта и создания общественных пространств. С ними работают эксперты в области искусств, которые выступят в качестве кураторов и медиаторов.

В ходе экспедиции участники проекта побывают в Териберке, Ловозере и Туломе. Они уже получили необходимые знания об истории, социальных и культурных особенностях территорий. В течение двух недель команды будут готовить проекты паблик-арт объектов, а итогом совместной работы станет их презентация.

Как сообщает региональное Министерство культуры, одна из команд сейчас работает в Туломе – под руководством куратора – историка архитектуры, городского планировщика и исследователя Сергея Куликова-Шуйского изучает село и ищет вдохновение в местных пейзажах. На встрече с заместителем губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой и министром культуры региона Ольгой Обуховой участники проекта рассказали о своих впечатлениях от работы. Остальные подключились к дискуссии в режиме онлайн. Все художники отметили большой творческий потенциал населенных пунктов и уже успели выделить оригинальные детали, которые помогут по-новому взглянуть на Териберку, Тулому и Ловозеро.

«Думаю, для жителей этих сел ваш приезд стал большим событием, – отметила Елена Дягилева. – Уверена, что для северян также станет приятным и удивительным и тот факт, что они будут соавторами предлагаемых вами арт-объектов. Надеюсь, вы с большим интересом и вниманием отнесетесь к изучению истории и сегодняшней жизни сёл, найдёте в лице местных жителей благодарных собеседников и вдохновителей на проекты арт-объектов. Те проекты, которые вы предложите, будут оцениваться не только конкурсной комиссией, но и жителями наших сел».