Художники-модельеры и дизайнеры одежды встречаются на традиционном фестивале «НаМОДнение-2024»

13 и 14 апреля участниками фестиваля «НаМОДнение-2024» станут художники-модельеры из Мурманска, Колы, Ковдора, Снежногорска, посёлка Мурмаши и Кольского района, а также из Республики Карелия и Санкт-Петербурга.

Обладатель гран-при фестиваля представит Мурманскую область на Международном конкурсе «Русский силуэт».

Фестиваль состоится в Мурманской областном художественном музее. В программе: 13 апреля – 17.00 – публичные конкурсные показы - «Откровение», «ART-couture», «НаСевереШить» (новая конкурсная номинация, для дизайнеров старше 35 лет); 14 апреля – 16.00 – Гала-концерт, показ лучших коллекций, объявление дипломантов и абсолютного победителя фестиваля.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, на 14 апреля все билеты уже проданы.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272912%2Fwall-139605315_26422