Худрук Ансамбля песни и пляски Северного флота признан лучшим дирижёром конкурса ансамблей ВС РФ в Самаре

Решением жюри VIII Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации, художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Северного флота, заслуженный деятель искусств РФ капитан 2 ранга запаса Дмитрий Акманов награждён дипломом лауреата в номинации «Лучший дирижёр», а его творческий коллектив стал лауреатом фестиваля второй степени.

Фестиваль-конкурс военных ансамблей проходил с 1 по 5 июня на базе гарнизонного Дома офицеров имени К.Е. Ворошилова в Самаре. В нем приняли участие 12 ансамблей песни и пляски ВС РФ и около 1000 военных артистов.

Каждый день с 1 по 4 июня свою концертную программу демонстрировали со сцены по три творческих коллектива. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота выступал самым первым в День Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, VIII Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски ВС РФ завершился торжественной церемонией с награждением участников и гала-концертом.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424694@egNews