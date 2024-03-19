Хуже всего с балансом работы и личной жизни у врачей и учителей

Соблюдать баланс работы и личной жизни реже всего удаётся врачам и учителям. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных граждан из всех округов страны.

Баланс работы и личной жизни соблюдают 45% работающих. 38% сосредоточены в основном на работе. 4% — на личной жизни. Причём в балансе сегодня чаще пребывают россияне старше 45 лет, а ещё год назад это лучше всего получалось у тех, кто моложе 34 лет. Судя по комментариям, из-за нехватки персонала на рынке труда молодёжь вынуждена работать активнее, а зрелые россияне, хотя много работать не перестали, на рабочих местах чувствуют себя увереннее: из-за демографической ямы их ещё долго некем будет заменить.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари. Тех, кто сосредоточен на работе, больше среди врачей и учителей.

Время проведения опроса: 19 февраля — 14 марта 2024 года.