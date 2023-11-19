ХV Международный кинофестиваль «Северный характер» завершился торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов

В конкурсную программу в этом году отобрано 76 работ. Жюри отсмотрело 76 картин в разных жанрах - документальное кино, короткометражные и полнометражные игровые фильмы, сериалы. Из 76 фильмов конкурсной программы девять сняты в Заполярье. В том числе четыре полнометражных фильма и два сериала. Среди участников немало работ зарубежных кинематографистов Белоруссии, Казахстана, Ирана, Армении, Швеции, Норвегии, Китая и других.

Фильм «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой стал обладателем Гран-при фестиваля (производство: Студия «Автор», «Сахафильм», Россия).

В категории «Документальный фильм до 90 минут» победителем стала лента «Голубоглазый японец» режиссёра Чавдара Георгиева (производство: ООО «ГК Бионика», г. Москва, Россия).

Приз за режиссуру получил документальный фильм «Суперсерия 72» режиссёра Сергея Головецкого (производство: ООО «ДжанглФилмз», г. Москва, Россия).

В Номинации «Документальный фильм до 60 минут» победителем стал фильм «Фаза луны» режиссёра Андрея Осипова (производство: ООО «Точка зрения», г. Москва, Россия).

Приз за отчаяние и надежду получил документальный фильм «Между отчаянием и надеждой» режиссёра Анны Барсуковой (производство: Анна Барсукова, г. Ростов-на-Дону, Россия).

Лучшей телевизионной стала программа «Блокадная книга рецептов» режиссёра Федора Бабенко (производство: ИП Федор Бабенко, г. Санкт-Петербург, Россия).

За популяризацию России, как страны возможностей приз получил сериал «РОССИЯ_ON_AIR» режиссёров Светланы Горло, Юлии Варенцовой (производство: Лаборатория социальных коммуникаций «Третий Сектор», г. Москва, Россия).

В номинации «Полнометражный фильм» победителем признан фильм «Снегирь» режиссёра - Бориса Хлебникова (производство: ООО Кинокомпания СТВ, кинокомпания «Глобус фильм», г. Москва, Россия).

За раскрытие «северного характера» приз жюри получил фильм «Туман» режиссёра Наталии Гугуевой (производство: Студия «ВСТРЕЧА», г. Москва, Россия). Фильм снимался в Мурманске и Териберке.

В номинации «Короткометражный игровой фильм» победителем стала картина «Хранитель Урала» режиссёра Сергея Сомова (производство: Сергей Сомов, г. Москва, Россия).

За любовь, которая способна преодолеть любые барьеры, приз жюри получил короткометражный фильм «С собой» режиссёра Никиты Сички (производство: Никита Сичка, г. Москва, Россия).

В номинации «Сериал» победителем признан многосерийный фильм «Горячая точка-3» режиссёра Дениса Карро (производство: ООО «Удача 21» по заказу НТВ, г. Москва, Россия).

За лучшее раскрытие темы Великой Отечественной войны приз получил сериал «Баренцево море» режиссёра Олега Фомина (производство: ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн», г. Москва, Россия). Сериал снимали в Мурманской области и большое количество северян приняло участие в массовке.

Лучшей операторской работой признан фильм «Сожги все мои письма» режиссёра Бьёрн Л. Рунге (производство: Швеция).

Специальный приз за лучшую режиссёрскую работу присуждён фильму «Снегирь», который снимался в Мурманской области.

Ещё один фильм, который снимали в Кольском Заполярье, «Год рождения» получил специальный приз «За лучшее освещение темы детей/молодёжи. Режиссёр Михаил Местецкий (производство: ООО «Друг друга», Россия).

Специальный приз «За лучшее освещение темы культуры» получил фильм «Эфир» режиссёра Николая Флотского (производство: Архангельское отделение союза театральный деятелей РФ (ВТО), г. Архангельск, Россия).

За точное описание жизни людей в исчезающих посёлках Кольского Севера специальный приз жюри получил фильм «Последний теплоход» режиссёра Ильи Желтякова (производство: ООО «Продюсерский центр «Ленфильм», АО «Ленфильм», г. Санкт-Петербург, Россия).

Специальный Диплом жюри за выбор актуальной темы получил фильм «Император» режиссера Альфии Хабибуллиной (производство: Студия авторского кино, г. Москва, Россия, 2023).

Специальный приз «За лучшую женскую роль» получила актриса Елена Яковлева за роль в фильме «Свет» режиссёра Ильи Коломийца (производство: ООО «ВИШ Медиа», г. Москва, Россия, 2023).

Специальный приз «За лучшую мужскую роль» получил Сергей Пускепалис за роль в фильме «Доктор» режиссёра Артёма Темникова (производство: Темников Артем, Россия).

Специальный приз «За лучшую роль второго плана» получил Олег Васильков за роль в фильме «Год рождения».

Напомним, XV Международный кинофестиваль «Северный характер» проходит с 13 по 19 ноября в Мурманске. Тема фестиваля: «Притяжение Севера». Его организаторы: АНО «Продюсерский Центр «Северный характер»; ООО «АртМедиаСервис» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации; Президентского фонда культурных инициатив; правительства Мурманской области; Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Международное жюри в этом году представлено в количестве 10 человек. Председатель жюри Мурад Алиев (Россия). Советский, российский и туркменский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист. Помимо российских участников в жюри были кинематографисты из Белоруссии, Армении, Норвегии и Швеции.

Показы полнометражных фильмов собирали полные залы.

Короткометражные и документальные фильмы можно было увидеть в мурманских музеях и библиотеках. А также в двух уличных кинотеатрах - на улице Воровского и в молодёжном пространстве «Контейнер-холл».

Для тех, кто мечтает снимать кино, была подготовлена большая образовательная программа. Состоялось несколько мастер-классов от федеральных продюсеров и режиссёров. Масштабным событием стал культурный проект «Киношторм», где молодые мурманские кинематографисты представили свои работы на суд профессионалов в сфере кинопроизводства.

Задача «Киношторма» - повышение качества создаваемых экранных произведений. Был организован конкурс работ в трех номинациях «Короткометражный игровой фильм», «Короткометражный документальный фильм», «Лучший сценарий».

На фестивале состоялись премьеры фильмов мурманских авторов. Это короткометражные игровые фильмы выпускников киношколы «Нордфильм» «Рыбный день» и «Пацаны», фильм продюсерского центра «Северный характер» «Титан». Также прошли премьерные показы фильмов, снятых в нашем регионе мурманчанами и столичными авторами на гранты губернатора Мурманской области «52 герца», «Когда моряк на берегу», «Куда подальше», «Северный герой».

Состоялась и ещё одна премьера, связанная с Мурманском, первой серии сериала «Заполярная звезда», которая снималась в Мурманске и Териберке. Главную роль в фильме сыграл известный актер Виктор Логинов.

Ещё одним сюрпризом для заполярного зрителя стала премьера первых двух серий сериала «Полярный-3», который российский зритель увидит только 20 ноября. Фильм снимался в Мурманской области, поэтому телеканал «ТНТ» решил организовать кинопоказ именно здесь. На премьеру приехала большая группа телеканала и актер Дмитрий Колчин. Мурманский зритель очень тепло встретил премьеру сериала.

В деловой программе кинофестиваля состоялась стратегическая сессия в рамках Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток и Арктика России (АСЭ ДАР) «КООРДИНАТЫ АСЭ ДАР». Мурманск. Кино».

А также прошёл конкурс документальных фильмов о героях и истории Дальнего Востока и Арктики России. Лучшие участники представили свои идеи перед экспертами. Главный приз - 1 млн рублей.

А на традиционном кинематографическом медиафоруме местные и федеральные эксперты обсуждали тему «Кинообразование в Арктике. Как попасть в большую индустрию из региона?».

Фото предоставлено продюсерским центром «Северный характер».