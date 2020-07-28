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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.20 11:00

И будут пенсии у стариков расти – Минтруд РФ

В Минтруде пояснили за счёт чего выплаты пенсионерам в ближайшие годы будут расти. Федеральный закон определяет величину индексации выплат неработающим пенсионерам, тем самым обеспечивая рост реальных пенсий до 2024 года. После страховые выплаты будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.

«В 2021-2024 годах индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. С 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5 %», - со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает   РИА «Новости».

Специалисты отмечают, что индексация выше уровня инфляции позволит не только сохранить, но и повысить уровень пенсионных выплат для адресатов. А текущие расчеты показывают, что такой подход к выплате пенсий в стране сохранится и после 2024 года, поясняют финансисты.

А в это время, денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд РФ. О подготовке соответствующих поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы, пишут «Известия», ссылающиеся на Минфин. Документ готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, учитывая многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда. Пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость. Однако мера касается не только госслужащих — в прошлом году Конституционный суд подтвердил, что она грозит любому, кто не смог доказать законность приобретения.

«В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <...> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. Законопроект внесён в правительство», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

В ведомстве уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с ГК РФ.

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