И депутаты, и жители флотской столицы довольны качеством выполненных работ и появлением новых детских площадок

Хороший подарок получили жители флотской столицы в дополнение к объектам, которые создаются в рамках проекта по «Комфортной городской среде» - три детские площадки, основания для которых обеспечивал город, а укладывал мягкое покрытие и устанавливал игровые элементы Мурманский областной Центр городского развития.

17 августа председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вместе с депутатами осмотрели качество выполненных работ на новых детских площадках.

На улице Северная Застава к ним присоединились жительницы этого микрорайона Евгения Кострова и Кристина Точилина, которые высоко оценили новую детскую площадку, радость детишек, которые проводят на ней свободное время. Правда, обе выразили надежду, что к оборудованию площадки будут относиться бережно, чтобы она прослужила долгие годы.

В этом же микрорайоне ведутся работы по капитальному ремонту, а вернее по оборудованию новой спортивной площадки, которые проводит ООО УК «Прогресс». Срок сдачи объекта – 20 августа. Здесь появится новое ограждение, футбольное поле с искусственным покрытием и воротами.

Просторная новая детская площадка с искусственным покрытием появилась и на улице Корабельная. А на улице Падорина у дома №13 строительство новой детской площадки в стадии строительства. Игровые элементы установлены, ведётся укладка мягкого искусственного покрытия.

И депутаты, и жители довольны и качеством выполненных работ, и появлением новых детских площадок.

Евгений Алексеев отметил, что определены перспективы работ по комфортной городской среде на период до 2024 года с учётом мнения жителей. Обустройство общественных пространств и придомовых территорий будет осуществляться комплексно, как это сделано на Северной Заставе: с асфальтированием проездов, тротуаров, строительством детских и спортивных площадок.