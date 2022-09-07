И детям, и пенсионерам – экспертный совет Кировска поддержал четыре проекта конкурса «Проблемы города решаем вместе»

В Кировске прошло заседание экспертного совета конкурса «Проблемы города решаем вместе». Комиссия рассмотрела 4 социально значимых проекта и решила поддержать полностью и частично все.

Как сообщает Мария Тряпицына, местный депутат, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», первый проект посвящён 90-летию первой детской библиотеки. Развитие навыков общения и интеллектуальных способностей детей, 100 тысяч рублей потребуются на создание игротеки при библиотеке и проведение турниров.

Второй проект - цифровой архив культуры г. Кировска. Создать хранилище медиаданных с хроникой культурно-досуговой деятельности, на приобретение оборудования для хранения данных понадобится 283837 рублей.

«ЛегоМания» - третий одобренный проект - создание условий для формирования у детей познавательной мотивации с помощью конструктора «Лего» в Центре социального обслуживания населения. Потребуется 152652 рубля на приобретение оборудования.

Четвёртый проект - популяризация русской народной песни как решение проблемы организации досуга граждан пожилого возраста. Организация досуга для пожилых людей. Ансамблю «Золотое сердце» сошьют костюмы для выступлений!

Фото: https://vk.com/tryapicyna_ma?z=photo-212947509_457239120%2Falbum-212947509_00%2Frev