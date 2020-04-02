И хочется, и колется: Татьяна Голикова просит президента продлить меры социального дистанцирования с учётом ситуации в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить меры социального дистанцирования граждан с учётом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

«Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно чётко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», - сказала Голикова на совещании у Президента РФ с членами правительства, которое впервые проходит в дистанционном режиме.

Она подчеркнула, что региональные власти должны «очень чётко искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона». «Это очень важно для того, чтобы не допустить серьёзного снижения экономических показателей», - приводит слова вице-премьера finmarket.ru.

Президент в ходе видеосовещания констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в России осложняется. «У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», - сказал Владимир Путин.