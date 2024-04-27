«И кисть с врагом сражалась!»: Мурманский областной художественный музей приглашает на мероприятие с творческим заданием

Оно посвящено 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и состоится 2, 3 и 8 мая в 11.00 и 13.00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

Как современному молодому человеку узнать правду о Великой Отечественной войне? Читать книги, смотреть кинофильмы и смотреть картины, созданные именно теми людьми, которые всё это сами пережили.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, поведать миру о жестоких военных испытаниях Великой Отечественной предстояло художникам, писателям, фоторепортёрам. Каждое произведение – неповторимый художественный документ истории нашей Родины. Каждое произведение наполнено искренними чувствами художника, человека, который видел события военных лет своими глазами.

На встрече вы познакомитесь с картинами художников, которые сами были солдатами, художников, которые писали картины о войне уже после Победы, а также с картинами мурманских художников, посвящённые этой теме. Встреча будет интересна и детям, и взрослым.

В завершение встречи сотрудники музея предложат участникам встречи создать свои образы памяти, образы Победы в смешанной технике. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264545%2Falbum-11742142_00%2Frev