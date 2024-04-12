I квартал 2024 года на рынке труда: где особенно нужны люди, какие специалисты в дефиците, как растут зарплаты, — обзор сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»

Вакансий за год (март 2024-го к марту 2023 года) на рынке труда стало больше на 44%. Количество резюме выросло на 11%. Конкурс на вакансию на четверть ниже, чем год назад.

Отрасли с наиболее высоким спросом на персонал в марте 2024

Больше всего вакансий в марте размещали промышленные предприятия, строительные компании и ритейл. И если до 2022 года сфера продаж лидировала по объёму спроса на персонал, то за последние 2 года ситуация изменилась: больше всего спрос на персонал сегодня в производстве и строительстве.

Производство сегодня испытывает самый сильный кадровый голод. Наиболее высокий спрос на персонал мы наблюдает на предприятиях (в порядке убывания количества вакансий):

• машиностроения, станкостроения (больше всего вакансий в I квартале),

• производства металлических изделий и заготовок,

• металлургии,

• пищевой промышленности,

• приборостроения.

Растёт количество вакансий с частичной занятостью

Компании борются с дефицитом кадров путём создания рабочих мест с неполным рабочим графиком. Больше всего вакансий такого типа в марте 2024 года было в ритейле, сфере доставки, в транспортной отрасли и в общественном питании.

Зарплаты растут

Но темпы прироста по сравнению с прошлым годом несколько замедлились (минус 0,8 процентных пункта за период с марта 202-го 3 по март 2024 года). За год средние рыночные зарплатные предложения больше всего выросли в IT (на 9,4%). На втором месте — производственная отрасль (+8,5%). На третьем — сфера маркетинга, рекламы и PR (+8,4%): очевидно, что сейчас эта сфера компенсирует вялые темпы роста последних 4 лет.

Массовых сокращений нет, зарплату платят вовремя

Эти показатели сегодня держатся на минимальных значениях за последние 20 лет.

Разрыв зарплат между Москвой и регионами сокращается

В первую очередь это связано с тем, что компании, работая в условиях дефицита кадров, прикладывают усилия для привлечения и удержания персонала. Зарплаты растут. Особенно зарплаты квалифицированных рабочих, водителей, персонала складов. Однако надо понимать, что это сокращение разрыва в зарплатах между столицей и регионами не носит пока масштабов, которые дали бы нам возможность говорить о том, что регионы догоняют Москву и могут конкурировать с ней. По уровню зарплат с Москвой по-прежнему могут посоревноваться только северные регионы нашей страны: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Магадан.

Удалёнки всё меньше

Удалёнки становится меньше. Число соискателей, готовых к компромиссам ради работы в режиме хоум-офиса, снижается: за год тех, кто не согласен на меньшую зарплату ради удалёнки, стало на треть больше.

HR-сфера адаптируется к ситуации кадрового голода

В условиях дефицита кадров компании отказываются от лишних барьеров в найме, в частности, от требований к наличию опыта работы в компаниях того же профиля. Кандидатов, пришедших из других отраслей, обучают специфике работы. Политика «тихого найма», которая предполагает закрытие вакантных позиций из внутреннего кадрового резерва, также в большинстве случаев предполагает дообучение сотрудников. Работодатели стали чаще учить персонал за свой счёт.

Чаще всего компании готовы оплачивать обучение «созидающих» специалистов (инженеров, квалифицированных рабочих) и тех, кто непосредственно влияет на прибыль компании (клиентских менеджеров и специалистов по продажам), а также тех, чьи ошибки обходятся слишком дорого (юристов).

За свой счёт чаще обучаются представители тех профессий, для которых крайне важны самые свежие знания: маркетологи, IT-специалисты, дизайнеры и HR-специалисты. Но для компаний есть и обратная сторона такой самостоятельности: работу эти специалисты меняют с лёгкостью.

Все больше компаний вводят рекрутинговые реферальные программы.

Резервы бывших сотрудников, которых работодатели хотели бы вернуть, практически исчерпаны.

Повысился спрос на HR-специалистов

Компании активно нанимают менеджеров по подбору персонала и специалистов по КДП.

Специалисты с опытом стали реже демпинговать

Если 3 года назад самые высокие ожидания «SuperJob» фиксировал у соискателей в возрасте 30—39 лет, то сейчас и 40—49-летние кандидаты столь же часто рассчитывают на достойную оплату труда. Ближе к рынку ожидания 30—39-летних, соискатели 40—49 лет — на втором месте.

Согласных на «серую» зарплату или неофициальное трудоустройство стало меньше.

Исследование рынка подтверждает необходимость внедрения практик по удержанию персонала: большинство решивших уволиться можно отговорить от ухода, и не только повышением зарплаты.