I квартал 2025: почему резюме больше, но кадровый голод никуда не делся

I квартал 2025 года на рынке труда: кадровый голод на фоне роста предложения рабочей силы. Обзор сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Динамика спроса и предложения

Март 2025: вакансий на 12% меньше, а резюме на 10% больше, чем год назад.

Где больше всего сейчас нужен персонал

В топ-5 сфер: строительство, производство, логистика, ритейл и IT.

Количество резюме растёт

Быстрее всего — в ритейле, логистике и HoReCa.

Почему рост количества резюме не может решить проблему кадрового голода

Показатель безработицы держится на низком уровне. Резюме размещают не те, кто нужен работодателям: у большинства соискателей сегодня есть работа, люди выходят на рынок труда за лучшими условиями. Самый большой спрос — на рабочих, а резюме больше от людей с высшим образованием.

Зарплаты: в лидерах IT, но темпы прироста выше в промышленности

Зарплаты в промышленности растут быстрее, чем в IT: предложения для ИТР увеличились на 15,8% за год, для рабочих — на 15,5%, для программистов — на 15,3%.

I квартал 2025 в компаниях: оптимизация численности штатов

Массовых сокращений бизнес не планирует, но оптимизация численности персонала проводится. Стало больше задержек зарплат: в феврале 2025 года выплаты задержали 5% компаний, в декабре 2024-го — только 2%.

Тренды в найме: где искать кадровые резервы

• Выпускники колледжей и вузов без опыта;

• Внутренние совместители;

• Пенсионеры;

• Релокация и вахта;

• Несовершеннолетние.

Как никогда важна политика удержания.

Что будет дальше

Российский рынок труда нарастил адаптивность и с огромной долей вероятности справится со всеми катаклизмами.

Работодатели выстраивают рекрутинговую активность, лавируя между потребностями бизнеса, сезонностью, новостями и инсайдами рынка. Компании научились использовать различные инструменты привлечения и удержания.

Россияне не боятся менять профессию и формы занятости (удалёнка, гибрид, офис). Количество желающих работать «на себя», согласных на проектную занятость и разовые задания всё больше. Готовность к релокации высокая.