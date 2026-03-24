24.03.26 12:00

I квартал 2026 года: вакансий меньше, но работать некому

Итоги I квартала 2026 года на рынке труда: вакансий меньше, конкуренция среди соискателей выше, но люди чувствуют себя на рынке труда уверенно.

Главный парадокс: демография по-прежнему неблагоприятна, но работодатели сокращают найм, делая ставку на удержание старой гвардии вместо набора новых людей.

Вакансий на 20% меньше, а резюме на треть больше, чем год назад.

Рост зарплат всё ещё превышает инфляцию: по итогам января 2026-го она составила 4,87% в Москве и 6% по России в целом. Самое показательное торможение отмечается в IT-сфере: динамика всего +5,6% за год (вспомним период 2020—2023 годов, когда прирост превышал 20% за год).

Ритейл снова на первом месте среди сфер с наибольшим спросом на персонал. На второй строке — промышленность, на третьей — строительство, причём сокращение количества вакансий в этих сферах за год меньше, чем по рынку труда в целом. Рынок труда вернулся к расстановке сил, характерной для 2023 года, когда число вакансий в рознице превышало число вакансий в промышленности и строительстве (в период 2024—2025 ритейл уступал производству и строительной отрасли по объему спроса на персонал). Ритейл постоянно нуждается в кадрах: для этой отрасли характерен высокий коэффициент текучести персонала, рекрутинг ведется непрерывно.

Опрос российских работодателей, проведённый в феврале 2026 года, показывает, что массовые сокращения проводятся или планируются только в 2% компаний. Оптимизация численности персонала проводится в 13% организаций и планируется еще в 3%, компании расстаются прежде всего с неэффективными сотрудниками и сворачивают проекты, не оправдавшие затрат.

Уровень безработицы по данным Росстата на январь 2026 составляет 2,2%. При этом мы помним, что вакансий стало меньше, — это означает, что взамен работников, ушедших по собственному желанию, стали реже нанимать новых. Часть бизнес-задач ушедшего работника при этом может быть автоматизирована, а другая часть — распределена между оставшимися сотрудниками.

Из-за сохраняющейся сложной демографической ситуации компании бережно относятся к трудовым ресурсам. Даже организации, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, избегают увольнений и отдают предпочтение альтернативным мерам экономии, например, таким как введение режима неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели.

Сроки найма снижаются впервые за последние годы. Но найм персонала по-прежнему остаётся достаточно длительным процессом. Согласно опросу рекрутеров, средний срок закрытия управленческой вакансии сейчас составляет 30 дней, вакансии квалифицированного рабочего — 28 дней, линейного специалиста — 25 дней.

Дистанционные сотрудники сегодня есть в 35% компаний. В компаниях, которые практикуют удаленный формат, он затрагивает лишь небольшую часть коллектива. 3 из 4 респондентов (75%) указали, что на удаленке работает менее 10% сотрудников. Ещё 13% работодателей сообщили, что удаленные сотрудники составляют от 10 до 20% штата. Вакансий на удаленке — 9—10% от всех предложений работы в России.

Несмотря на изменение баланса спроса и предложения на рынке труда, соискатели в целом чувствуют себя достаточно уверенно: число согласных на неофициальное трудоустройство низкое, готовность к снижению зарплатных ожиданий незначительная, готовность к релокации среди мужчин ниже (а именно среди представителей сильного пола традиционно больше готовых к переезду ради работы). Существенную роль в стабилизации настроений играет платформенная занятость: наличие альтернативных форм заработка, пусть и неквалифицированных, снижает страх перед потерей основного места работы.

Стало больше вакансий и резюме на подработку, совместительство, неполную занятость. Во многом это следствие активного распространения платформенной занятости в сферах без серьёзных входных требований для кандидатов.

Новый стандарт для работодателя — универсальный специалист. Глубоко знает свою сферу + умеет работать с ИИ (ставить задачи, проверять, интерпретировать результаты). Бумеры в этом плане значительно более привлекательны для найма, чем поколение Z. Зумерам сложно. Причём джунам в IT — тяжелее всего. Конкуренция среди молодых специалистов всё выше, а количество вакансий без опыта все меньше.

Прогноз: массовых сокращений не будет, но объём найма продолжит снижаться. Зарплатные предложения будут увеличиваться только для высококвалифицированных специалистов. Рынок труда адаптируется, инструменты уже выбраны: платформенная занятость, оптимизация, ИИ, неполная занятость и т. д.

В фокусе внимания в I квартале 2026: зарплаты в ритейле и в строительстве; внедрение новых технологий в офисах, на стройках и заводах; усиление конкуренции в командах; сотрудничество компаний с самозанятыми; соискатели отстаивают свои зарплатные ожидания; серые схемы трудоустройства (4 из 10 россиян против); изменение подхода к удержанию персонала; обучение персонала; удалёнки становится меньше, а сферы деятельности, где женщины запрашивают больше мужчин; готовность к переезду ради высокооплачиваемой работы.

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
