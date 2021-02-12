И памяти нить не прервётся: в регионе стартует фестиваль солдатской песни

Юбилейный XXV областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» в этом году пройдёт в дистанционном формате. Организаторами выступают Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и оленегорский Центр культуры и досуга «Полярная звезда» при поддержке региональных министерства культуры и министерства труда и социального развития, а также администрации города Оленегорска.

С февраля по апрель участники будут направлять видеозаписи своих песен для оценки жюри. По мнению организаторов, это позволит расширить географию фестиваля и привлечь новых исполнителей из других регионов страны. Откроется фестиваль 13 февраля в 13 часов торжественным концертом участников прошлых лет. Выступление будет транслироваться в группе Дворца культуры им. С.М. Кирова и сообществе Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Как сообщает региональное Министерство культуры, к участию в фестивале приглашают творческие коллективы и отдельных исполнителей из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений. Возраст участников от 18 лет и старше. Заявки ждут до 18 апреля. Положение мероприятия опубликовано на сайте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова по ссылке.

Победителей и лучших исполнителей жители Заполярья смогут увидеть и услышать на гала-концерте, который планируется провести 15 мая, в день начала вывода Советских войск из Афганистана.