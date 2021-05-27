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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 12:00

И педагоги, и родители, и школьники флотской столицы с нетерпением ждут ввода в строй новой школы

Она рассчитана на 1200 мест, а строительство её было начало в конце апреля 2019 года. В течение всего времени строительства депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск контролировали ход работ по возведению этого социально значимого объекта.

26 мая руководитель Североморского местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вместе со своим заместителем Евгенией Гордеевой, депутатами Владимиром Марыгиным и Андреем Новиковым вновь посетили стройку. В это же время ход работ контролировали министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский и депутат Мурманской областной Думы.

К сожалению, так и не удалось наверстать отставание от графика строительства, связанное с проведением буровзрывных работ в непосредственной близости от жилых домов, что привело к сдвигу на два месяца срока начала возведения стен школы.  Сказалось и недостаточное количество работников, занятых на возведении объектов. В данном случае вмешалась пандемия короновируса. Свою лепту в срыв сроков внесло и природное явление: паводком снесло железнодорожный мост через реку Кола, что сказалось на поставках строительных материалов. Но, тем не менее, строители компании ЗАО «МНК-Групп» стараются наверстать упущенное. В настоящее время объём работ выполнен на 87%. На стройке трудятся 226 человек.

Объект стоимостью 1,2 миллиарда рублей непростой. Общая площадь четырехэтажного здания более 23 тысяч квадратных метров. При школе возводится современный стадион с искусственным покрытием, аналогов которому в Мурманской области нет.  

Полностью возведены стены всех пяти корпусов, завершены работы по кровле, начался этап финишной внутренней отделки.

По словам Владислава Сандурского, несмотря на то, что вопросов к строителям очень много, сдача школы и начало её работы 1 сентября сомнений не вызывают. В августе можно будет устанавливать мебель.

В ближайшее время начнётся асфальтирование дорог и тротуаров, укладка покрытия на стадионе. Параллельно со строительством будет вестись работа с надзорными органами. По уже двум готовым корпусам начнётся предъявление объектов сотрудникам Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации школы. Есть не в полном объёме решенные вопросы с «Оборонэнерго». Для обеспечения доступности людям с ограниченными возможностями, в школе будет работать шесть лифтов. 

 

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