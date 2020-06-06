И пойдут по Коле поезда!

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и заместитель начальника ОЖД по взаимодействию с органами власти Игорь Лобко обсудили новую схему железнодорожного сообщения, которая пройдёт через древний поморский город. Решение окончательное, 5 июня работники РЖД уже приступили к укреплению полотна в Коле.

Напомним, 1 июня из-за высокого уровня воды в реке Кола обрушился пролет ж/д моста на участке Кола – станция Выходной. Железнодорожное сообщение Мурманска с остальными населенными пунктами страны прервалось. И если пассажиров транспортных поездов еще можно доставить из Выходного в столицу Заполярья автобусами, то перевезти сотни тонн груза наземным транспортом, просто не получится. При этом регион уже начал готовится к предстоящему отопительному периоду. График завоза мазута нельзя нарушать ни на один день, иначе к зиме можно просто не успеть.

На участке Кола – Выходной уже идут работы по разбору опор рухнувшего моста. К восстановлению железнодорожного полотна привлечены специалисты РЖД, МЧС, армии, а также самые крупные подрядчики, задействованные на объектах в Заполярье.

По информации «РЖД» новое пролётное строение моста будет иметь длину 110 метров – от берега до берега, что снизит нагрузку на оставшиеся опоры. К восстановительным работам привлечено более 160 специалистов со всей страны. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Они также будут регулярно проходить тестирование на коронавирус. Для этих целей закуплено почти пол тысячи экспресс-тестов. По прогнозам сдать мост в районе Молочного должны к началу октября 2020 года.

Уже принято решение задействовать на время ремонта основного моста резервную ветку, которая пойдет на Мурманск через Мурмаши и Колу. Для скорейшего восстановления железнодорожного сообщения будет использована часть строящейся дороги Мурманского транспортного узла. Пути прокладывает РЖД по существующей насыпи компании «Ямалтрансстрой», подрядчика проекта МТУ. Всего от основной колеи до Мурмашей будет уложено 5,7 километра новых путей. Работы идут ударными темпами. Только за несколько первых дней рабочие успели смонтировать почти 1700 метров полотна.

Пустить поезда по данному направлению должны к 23 июня. Движение будет организованно от Выходного до Мурманска, в обход временно закрытого перегона.

При этом составы пройдут практически через центр город Колы. Вблизи железной дороги находятся жилые дома, расположенные на проспекте Советский, улицах Андрусенко и Победы. В них проживает порядка семи тысяч жителей.

В администрации Кольского района обсудили вопрос о том, как минимизировать временные неудобства жителей районного центра, связанные с многократным увеличением грузопотока. Ведь данная ветка, в буквальном смысле, разрезает город пополам.

До октября пассажиров будут возить до станции Выходной автобусами, таким же способом будет осуществляться и их доставка в Мурманск. Такая схема позволит значительно снизить поток поездов проходящих через районный центр. В общей сложности грузовые составы будут проходить через Колу около четырёх часов в сутки. Кстати количество составов тоже обговорено. Через райцентр планируют перегонять не более 32 составов в сутки. Шестнадцать в Мурманск и столько же обратно.

Представители участка Октябрьской железной дороги также пообещали, что 1,5 км железнодорожного пути, проходящего по центру города Кола, будут заменены на «бесшовные». Это позволит значительно снизить шум от проезжающих поездов. Кстати, работать на ветке будут более современные и соответственно более тихие тепловозы. При этом железнодорожники уточнили, что замена в Коле полотна начнётся только после того, как отремонтируют рухнувший мост - не раньше осени.

А вот от установки шумозащитных экранов вдоль путей - пришлось отказаться. Подготовка проекта и сами работы займут слишком много времени. К этому сроку поезда уже должны пойти по основной ветке, минуя Колу.

Проработали на совещании и вопрос безопасности. Рядом с железной дорогой находятся Кольская СОШ № 2, детский сад № 47 и Кольский транспортный колледж. В данном случае приоритёт за детьми. Вдоль путей, на двух действующих в Коле пешеходных переходах, установят светофоры со звуковыми сигналами. Сотрудники ОМВД уже начали проводить в Коле профилактические рейды, ещё раз напоминая пешеходам о правилах поведения на железной дороге.

Подумали и об удобстве владельцев личного автотранспорта. Из-за увеличения грузопотока по железнодорожным путям автолюбители не должны стоять часами на переезде, соединяющем проспекты Защитников Заполярья и Миронова.

Проектирование светофорного комплекса, который синхронизирует и пешеходные переходы через пути в городе Кола, и сам автомобильный переезд, уже практически завершено. Он будет включать в себя пять светофоров, оборудованных световыми и звуковыми сигналами. Цена вопроса 1,5 миллиона рублей, средства выделяются из бюджета района.

Обсудили на совещания и вопросы оказания экстренной медицинской помощи жителям Колы, а также пожарную безопасность. Поезда не должны стать преградой для скорой и пожарных автомобилей.

Затронет строящиеся ветка и посёлок Шонгуй. После того, как движение поездов вновь пойдёт по основной магистрали, через восстановленный мост, в районе Шонгуя будет создан новый логистический центр по сортировке грузов. В строительстве центра и в его дальнейшем обслуживании будут задействованы порядка 300 человек. В перспективе это предприятие может стать градообразующим для небольшого населенного пункта.

Все эти обязательства администрация Кольского района и руководство Октябрьского отделения РЖД закрепит специальным договором о намерениях. Его подпишут в уже ближайшее время, сообщает администрация Кольского района.