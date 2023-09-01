«И превратились в белых журавлей» - литературная встреча в библиотеке

С 8 по 17 сентября отдел художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой приглашает организованные группы школьников 8-10 классов на литературную встречу «И превратились в белых журавлей».

Как пишет vk.com/modub51, мероприятие посвящено литературному творчеству дагестанского поэта Расула Гамзатова и приурочено к 100-летию со дня его рождения.

Библиотекарь расскажет школьникам о жизненном и творческом пути выдающегося поэта, которого знают далеко за пределами России. На встрече прозвучат стихи Расула Гамзатовича, особое внимание уделят истории создания известного стихотворения «Журавли», строки которого перешли в песню и Ржевскому Мемориалу Советскому Солдату – мемориальному комплексу, посвящённому памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942-1943 годах в ходе Великой Отечественной войны.

Необходима предварительная запись по телефону 44-21-79.

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457316479%2Falbum-160249165_