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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.21 18:00

И работодатели, и работники стали чаще считать, что Трудовой кодекс защищает их права в равной мере

За 8 лет сотрудников и работодателей, уверенных, что трудовое законодательство защищает их интересы в равной степени, стало больше почти в 1,5 раза. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

По мнению 37% россиян, трудовое законодательство в нашей стране в большей степени защищает права работодателя. В том, что закон чаще выступает на стороне работника убеждено в 3 раза меньшее число респондентов (12%). По мнению 28% опрошенных, ТК РФ в равной степени защищает права обеих сторон трудовых отношений.

Опрошенные старше 45 лет чаще всего считают, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на работодателя (44%). Среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей несколько больше тех, кто считает, что ТК РФ больше защищает работника (20%).

Работодатели смотрят на этот вопрос иначе. Практически каждый второй из них (48%) считает, что трудовое законодательство в России в большей степени защищает интересы работника. Лишь 10% менеджеров по персоналу уверены, что закон чаще оказывается на стороне работодателя. В том, что трудовое законодательство в равной мере защищает и интересы бизнеса, и интересы наемных сотрудников, убеждены 27% работодателей.

По сравнению с 2013 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, как сотрудники, так и представители компаний стали чаще считать, что трудовое законодательство в равной мере защищает интересы обеих сторон трудовых отношений. 8 лет назад о равных гарантиях говорили 17% россиян и 19% работодателей, сегодня — 28 и 27% соответственно.

 

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