И стены лечат: завешена роспись коридора Мурманской областной детской клинической больницы

Волонтёры Кольского ветропарка (ПАО «ЭЛ5-Энерго») закончили роспись коридора Мурманской областной детской клинической больницы в рамках акции «Мы рисуем счастье» Единого волонтёрского центра.

Вместе с художницей Натальей Михайловой добровольцы украсили общественное пространство медицинского учреждения рисунками, изображающими природу Кольского полуострова. На стенах появились маяк на скалах, киты, чайки, морошка и даже ветряки – все эти красоты видят как местные жители, так и приезжающие в Заполярье туристы. На создание рисунка у волонтёров ушло две недели.

«Этот коридор соединяет между собой два отделения больницы. Дети и медики ходят здесь так же часто, как и проводят время в своих палатах. Поэтому очень важно, чтобы пространство радовало, было уютным, располагало к спокойному лечению. Не зря говорят – и стены лечат. Волонтёры ещё раз подтвердили эту известную фразу», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Акция «Мы рисуем счастье» – инициатива Единого волонтёрского центра, цель которой сделать помещения детских общественных пространств жизнерадостнее. Акция проводится с 2020 года в домах-интернатах области, и теперь в ней участвуют общественные пространства детских медицинских учреждений.

Добровольцы заполярных компаний могут принять участие в акции, прислав заявку на электронную почту: evc51@yandex.ru или в сообщениях в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/