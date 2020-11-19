Подводная волоконно-оптическая линия связи свяжет Мурманск и Владивосток«И тебя вылечат, и тебя»… В период пандемии пациентам с хроническими заболеваниями продолжают оказывать медицинскую помощь в неотложном и плановом порядке
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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.20 11:00

«И тебя вылечат, и тебя»… В период пандемии пациентам с хроническими заболеваниями продолжают оказывать медицинскую помощь в неотложном и плановом порядке

Поликлиники в Мурманской области работают с пациентами в особых условиях. Чтобы снизить риски заражения коронавирусом и ОРВИ, интервал между приемами увеличен, однако пациенты с хроническими заболеваниями могут получить медицинскую помощь в неотложном и плановом порядке.

Жителям региона, имеющим заболевания эндокринной системы, онкологические, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания, врачи рекомендуют:

воздержаться от посещения многолюдных мест;

в обязательном порядке использовать маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, пользоваться санитайзерами;

при появлении симптомов ОРВИ вызвать врача на дом;

при обострении хронических заболеваний или при других неотложных состояниях сообщить об этом в свою поликлинику.

Для вызова врача на дом у каждой поликлиники есть свой сервис. Мурманские городские поликлиники принимают вызовы разными способами: посредством «горячей линии», электронной почты, формы на сайте, сообщения в WhatsApp. Когда один сервис перегружен, можно использовать альтернативный:

Мурманская городская поликлиника №1:

Телефон 8 (8152) 43-90-00

E-mail: vopros@mgp1.ru

WhatsApp: 8 (921) 046-94-73

Мурманская городская поликлиника №2:

Телефон 8 (8152) 56-78-20

Форма на сайте

Мурманская городская детская поликлиника №1:

Телефон: 8 (8152) 56-77-88

Форма на сайте (до 11.00)

Мурманская городская детская поликлиника № 4:

Телефон: 8 (8152) 20-72-70

Форма на сайте (до 11.30)

Мурманская городская детская поликлиника №5:

Телефон: 8 (8152) 20-01-12

E-mail: detpol_5@mail.com

Министерство здравоохранения Мурманской области имеет несколько каналов связи с гражданами. Каждый из них работает по отдельному направлению. Это сделано для того, чтобы распределить очередь звонков и предоставить заявителю наиболее полный ответ.

«Горячая линия» по вопросам, связанным с COVID-19: 8 (800) 222-51-00 – бесплатно для всех звонков (в том числе в роуминге);

По вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции можно обратиться в WhatsApp-приемную по номеру 8-921-046-03-93.

«Горячие линии» Министерства здравоохранения Мурманской области по другим вопросам:

по вопросам оказания медицинской помощи населению региона (8152) 486-116, ежедневно (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 18.00

по вопросам льготного лекарственного обеспечения 8 (8152) 486-125, ежедневно (с понедельника по пятницу) - с 10.00 до 13.00;

по вопросам обезболивания, назначения и выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов: круглосуточный приём обращений граждан по телефону диспетчерской службы 8 (8152) 560-185;

по вопросам отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов аптечными организациями: (8152) 486-164, ежедневно (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 17.00.

Направить обращение можно также на официальном сайте Министерства здравоохранения Мурманской области, сообщает ведомство.

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