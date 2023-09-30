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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.23 12:30

И то, чему учат ребят – очень востребовано: Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Апатиты отметил, что образовательные и культурные учреждения муниципалитета активно обновляются

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках рабочей поездки в Апатиты губернатор Мурманской области Андрей Чибис осмотрел ряд образовательных и культурных объектов, обновляемых в рамках национальных проектов, плана «На Севере – жить» и социально-экономического сотрудничества с компаниями-партнёрами.

В Апатитском политехническом колледже им. Г.А. Голованова с 2019 года активно обновляется материально-техническая база, внедряются современные технологии. Уже выполнен ремонт спортивного зала и вспомогательных помещений, помещений и кровли учебных корпусов, мастерской по компетенции «Хлебопечение», установлено новое оборудование в учебных корпусах, зданиях механической мастерской и гаражей, в ряде помещений заменены оконные и дверные блоки. Также в рамках ремонтных работ заменены инженерные системы: отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации. В этом году в колледже проводят ремонт в общежитии, мастерской по обслуживанию тяжёлой техники, выделены средства на ремонт крыши здания общественно-бытового корпуса, к нему приступят уже в октябре.

В Кольском медицинском колледже также обновляется материально-техническая база и образовательные помещения. В прошлом году в учебном здании установлены новые оконные блоки, проведен ремонт аудиторий, закупается оборудование. В этом году в здании колледжа также проведён ремонт ряда аудиторий и санитарных комнат, заменены стеклопакеты. В общежитии заменены оконные блоки и проведён ремонт жилых комнат.

«Подробно пообщался с учащимися и руководителями в обоих колледжах. В них хорошее оборудование, достойные условия для образовательной деятельности. И то, чему учат ребят – очень востребовано. В первую очередь речь о технических специальностях. В части развития туризма и поварского дела нужно сделать акцент на развитии арктической кухни. Поручил нашему Минобру, чтобы в колледже в течение месяца эту работу запустили. А мы готовы помочь финансово. Удивительная и приятная атмосфера в медколледже, очень активные ребята. Есть технические вопросы, связанные с заменой стеклопакетов, мы оперативно это поможем решить. Мы инвестировали и продолжаем инвестировать в развитие образования, прежде всего – СПО, чтобы дать возможность нашим ребятам быть компетентными, востребованными после обучения, работать по профессии, зарабатывать достойные деньги», – отметил Андрей Чибис по итогам посещения учреждений.

Также глава региона осмотрел Городскую библиотеку им. Л.А. Гладиной. Это центр культурной жизни муниципалитета, где в год проводится порядка 400 мероприятий различной направленности: Рубцовские чтения, лекторий «Край, в котором я живу», цикл презентаций и встреч с литераторами, музыкантами, краеведческие уроки и квесты, виртуальные экскурсии и так далее. В рамках ГП «Культура» и стратегического плана «На Севере – жить» в 2021-2022 годах выполнен масштабный капремонт, в рамках МП «Развитие культуры и молодёжной политики, сохранение культурного наследия города» в 2023 году библиотека оснащена мебелью и оборудованием. На эти цели направлено более 131 млн рублей, из них средства областного бюджета – более 115 млн рублей. Кроме того, библиотека подала документы на федеральное финансирование обновления по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура».

«Могу отметить, что город Апатиты существенно преобразился за последние 4 года. Я общался с разными людьми сегодня, и до этого внимательно смотрел обратную связь. Нам приятно помогать, инвестировать в развитие, потому что есть очень чёткая, адекватная отдача от муниципальной управленческой команды. Динамика есть, конечно, и сложности есть, всегда в городе есть чем заняться. Но в рамках актуализации плана «На Севере – жить» мы будем ставить дополнительные задачи, чтобы город продолжал меняться в лучшую сторону», – подчеркнул в завершение визита Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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