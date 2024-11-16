«И тут ничего нельзя поделать»: вылов рыбы в 2024 году может снизиться до менее 5 млн тонн

Вчера во время работы II Астраханского международного форума «МТК Север-Юг - новые горизонты» заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что «вылов будет ниже, чем был в прошлом году. Ожидаем, что он будет около 5 млн тонн, возможно, на 50 тысяч тонн ниже». Напомнив, что в прошлом году вылов составил рекордные за последние 30 лет 5,3 млн тонн.

Он сообщил журналистам, что к настоящему времени отставание от показателей аналогичного периода прошлого года составляет 380 тысяч тонн.

«Почти в два раза меньше вылов лососей, что связано с цикличностью («лососевыми» считаются нечётные годы. – Ред.) и вообще с долгосрочным снижением их запасов. Плюс у нас очень сильно сократились национальные квоты в Баренцевом море и НЕАФК (район регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике), что также связано исключительно с состоянием запасов», - добавил Соколов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на 2025 год существенно сократились квоты на вылов трески в Баренцевом море, а также будет нулевая квота для России и Норвегии для промысла мойвы.

- Это связано именно с большими климатическими изменениями, и тут ничего нельзя поделать, - отметил Василий Соколов.