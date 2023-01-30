«И у меня на это пять причин»: когда стоит проигнорировать предложение о работе

На рынке труда стартовал активный сезон: российские работодатели с начала года открыли почти 1 млн вакансий. Как понять, стоит ли откликаться на предложение о работе? Что в объявлении о поиске сотрудника должно насторожить? Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, определили пять факторов, увидев которые в предложении о работе, соискателю лучше проигнорировать такую вакансию.

1. Зарплатные обещания слишком завышены или расплывчаты

Цифры зарплаты в объявлениях всегда привлекают внимание соискателей, поэтому иногда их сознательно преувеличивают, чтобы заставить вас откликнуться. Самое безобидное — пишут сумму без вычета НДФЛ и не всегда уточняют это. В других — обещают баснословные деньги за минимум работы. В реальности же получить такие деньги бывает нереально. И этому всегда находится объяснение, например, что большая её часть — премиальные, которые начисляются на усмотрение работодателя.

«Насторожиться стоит и тогда, когда «вилка» обещанной заработной платы слишком большая — от 10000 до 200000 ₽, к примеру. И что нужно будет сделать, чтобы приблизиться к верхнему порогу, непонятно. Не исключено, что это вымышленная или произвольно вбитая в графу ставка, и ориентироваться нужно скорее на «от», чем на «до», - добавляет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

2. Вы должны быть доступны 24/7

Ненормированный график в некоторых сферах — это одно. Совсем другое, когда у вашего рабочего дня нет ни конца, ни края. Бывают вакансии, в которых сразу прописано требование к кандидату — быть на связи с руководителем нон-стоп. И это не преувеличение, а ожидание, которому придётся соответствовать.

Есть большая вероятность, что основную часть своего времени вы будете проводить у компьютера и с телефоном у уха. Свободных вечеров и выходных у работников, которые у начальника на «быстром наборе», практически не существует. Компенсацией за поручения среди ночи и отсутствие жизни вне работы может быть высокая зарплата, но и это не факт.

В любом случае не стоит недооценивать подобные требования в вакансии и надеяться, что если переработки и будут, то не всегда. Когда работодатель требует всё ваше время себе, лучше поискать что-то, где будет возможно соблюдать хоть какой-то достойный баланс между работой и личной жизнью.

3. Обязанности перечислены слишком подробно, а о зарплате и условиях труда упомянуто вскользь

Советуем с осторожностью отнестись и к вакансиям, где перечень обязанностей переваливает за десяток пунктов и везде нужно ваше стопроцентное участие и полное погружение. Особенно подозрительно, если компания ждёт, что вы, скажем, сможете одновременно писать отчёты, общаться с клиентами в мессенджерах и соцсетях, создавать контент и наполнять сайт, но оплата такого труда будет по минимальной ставке. Иногда с кандидатами поступают хитрее и не сразу рассказывают, что они будут «многоруким Шивой», а прячут это за требованием многозадачности. Нередко это сигнал, что работодатель хочет сэкономить на персонале и найти того, кто возьмёт на себя двойную нагрузку или вовсе станет выполнять обязанности не по профилю.

4. Вакансия составлена с ошибками или небрежно

Работодатели, которые с вниманием относятся к соискателям, найдут достаточно времени и ресурсов, чтобы составить грамотную вакансию. Написанные наспех тексты видны сразу. Стоит задуматься: если компания так поверхностно относится к первому шагу в найме персонала, может быть, и ко всему остальному отношение такое же? К тому же будет трудно воспринимать всерьёз руководителя или эйчара, который допустил банальные ошибки в тексте. Авторитет этих людей начинает падать как-то сам собой, и быть в их подчинении уже не хочется.

5. О компании много плохих отзывов

Критика работодателя и его общий низкий рейтинг у соискателей — ещё одно предостережение для кандидата. Если в вакансии видна такая информация, примите её к сведению, даже если всё остальное в объявлении вам понравилось. К примеру, благодаря интеграции с Dream Job смотреть оценки и отзывы о компаниях можно прямо на hh.ru — переходить на другие сайты для этого больше не нужно. Это хорошая возможность составить портрет работодателя и решить, подходит ли он вам.

«Когда отрицательных отзывов с подробностями действительно много — вряд ли это заказ конкурентов или какая-то ошибка. Не нужно считать, что большинству просто не повезло, но с вами такого точно не случится. А если всё же сомневаетесь в объективности оценки, постарайтесь дополнительно навести справки о текучести кадров. Если текучесть кадров большая, соотнесите это с числом недовольных бывших сотрудников и сделайте выводы», - добавляет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.