«И витаминизация, и вакцинация от гриппа – это принципиально важно», - Андрей Чибис

Вчера в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области обсудили промежуточные итоги реализации программы «Витаминизация».

«Программа реализуется на территории Мурманской области уже 8 месяцев. Несмотря на небольшой срок уже больше 43 тысяч жителей региона прошли тестирование, смогли выявить у себя дефицит витамина D и получили бесплатный препарат для приведения показателей в норму. В Мурманской области наступила осенняя погода, и я напоминаю, что у 80% северян диагностируется дефицит витамина D. Поэтому призываю всех принять участие в нашей программе «Витаминизация», ведь витамин D принципиально важен для сохранения здоровья. Он в том числе отвечает за поддержку врождённого и приобретённого иммунитета, замедление процессов старения, предотвращение множества болезней и позитивное настроение. Поэтому каждому крайне важно контролировать уровень витамина D, а также проходить полное обследование в рамках диспансеризации. Призываю всех, кто ещё не участвовал в программе, обязательно пройти диагностику в ближайшее время, – программа продолжает свою работу», – подчеркнул Андрей Чибис.

О работе программы «Витаминизация» в осенне-зимний период доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. Он сообщил, что пункты «Витаминизации» в муниципалитетах региона вновь переходят на более плотный график. Также по поручению губернатора Андрея Чибиса в каждом пункте можно будет не только проверить уровень витамина D и получить препарат для восполнения дефицита, но и вакцинироваться от сезонного гриппа.

«И витаминизация, и вакцинация от гриппа – это принципиально важно. Призываю всех жителей Мурманской области позаботиться о своём здоровье и посетить пункты проекта «Витаминизация»», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/