И вновь хоккей - на родном стадионе!

Сегодня, 20 февраля, в 18.30 на стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» продолжит заключительную серию домашних игр в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги сезона 2020/2021. На этот раз мурманские хоккеисты выйдут на лед, чтобы сразиться с командой «Строитель» из Сыктывкара.

Напомним, в минувшую среду мурманчане со счетом 4:3 вырвали победу у кировской «Родины» и заняли двенадцатую строчку в турнирной таблице. Наши сегодняшние гости идут впереди - на шестом месте. «Мурману» сейчас нужны только победы. Схватка обещает быть жаркой. Приходите! Будет интересно!

Как всегда, организаторы приготовили много интересного. Так, в перерыве все желающие смогут принять участие в конкурсах и выиграть атрибутику ХК «Мурман», а также разовый пропуск на каток стадиона «Строитель». В целях ограничения риска распространения новой коронавирусной инфекции при нахождении на стадионе необходимо соблюдать правила: использовать маску и сохранять дистанцию 1,5 метра.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального бюджета и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.