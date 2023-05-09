И вновь прозвучит «Победный вальс»…

9 мая на площади перед Морским вокзалом Мурманска, рядом с памятником «Паруса мечты», вновь прозвучит «Победный вальс» - так называется трогательная акция в честь Дня Победы, которая пройдёт по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт».

В ней примут участие воспитанники мурманской детско-юношеской спортивной школы №14 по танцевальному спорту, работники градообразующего предприятия, мурманчане и гости города. Её сердцем станет мелодия одной из самых лиричных песен военной поры «Случайный вальс». Спустя 78 лет после окончания Великой Отечественной войны под нее вновь закружатся пары в знак памяти о тех, кто приближал Победу в 1945 году, их мечтах и надеждах. Начало акции в 14.00.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251658%2Fwall-149919532_3156