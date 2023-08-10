«И жизнь хороша, и жить хорошо»: оценка финансового положения домашними хозяйствами Мурманской области в 2022 году

Выборочное обследование Мурманскстатом бюджетов домашних хозяйств проводится на постоянной основе и охватывает на территории нашего региона 440 домохозяйств различного состава и уровня материального достатка. Программа выборочного обследования предусматривает вопрос об оценке своего финансового положения обследуемыми домохозяйствами.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, по результатам за 2022 год обследуемые домохозяйства охарактеризовали свои финансовые возможности следующим образом: 4 процента ответили, что им было затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Из числа обследуемых 35 процентов отметили, что им хватало денег на еду и одежду, но не могли позволить себе покупку товаров длительного пользования (телевизора, холодильника и подобных товаров).

Наибольшее число респондентов – 41 процент указали, что им достаточно денежных средств на покупку еды, одежды, оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение товаров длительного пользования, но не хватало денег на покупку нового автомобиля, а 10 процентам – денежных средств было недостаточно только на покупку квартиры, дачи.

Доля респондентов, посчитавших своё материальное положение настолько хорошим, что дали ответ «средств достаточно, чтобы купить всё, что считаем нужным», составила 11 процентов.

Оценку «доходов не хватает даже на еду» не дало ни одно из обследуемых домохозяйств.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманскстата.